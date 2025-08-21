Durante esta semana se viralizó en redes sociales una imagen que retrata al senador frenteamplista Rafael Michelini mirando al piso y sosteniendo la cabeza con su mano, lo que fue replicado por varios usuarios que interpretaron que el legislador se encontraba durmiendo durante una sesión parlamentaria. Esto derivó en una serie de cuestionamientos a la supuesta actitud de Michelini y repararon en los sueldos mensuales percibidos por los legisladores.

El primero en compartir la imagen fue el usuario @jjbbMacMont en X, a las 19.00 del 13 de agosto, un posteo que cosechó más de 44.000 visualizaciones. Luego, fue replicado en la mañana del 14 de agosto en Facebook en un posteo que fue compartido cerca de 900 veces y decía: “Imagen de la interpelación del día de ayer. Cada senador recibe más de $500 mil por mes de ingresos. Algunos llegan gracias a las listas sábana y sin votos propios. Qué país generoso tenemos”. Horas más tarde, la misma imagen de nuevo en X e Instagram, replicando un posteo editado por el usuario @Boconconica.

No obstante, la imagen corresponde a una captura tomada de la transmisión en vivo de la sesión parlamentaria del 13 de agosto durante la interpelación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti. El momento exacto se dio durante la intervención del senador Óscar Andrade, quien se sienta a la izquierda de Michelini en el hemiciclo, por lo que su compañero también fue tomado por la cámara durante la oratoria.

El video completo puede consultarse en el canal de Youtube de la Cámara de Senadores a partir de las 7 horas y 51 minutos de transmisión. A partir de allí, se ve a Michelini con la mirada al piso y reposando su cabeza sobre su mano, lo que corresponde al cuadro tomado en redes, pero al visualizarse el extracto completo se ve al senador despierto y en movimiento, quien levanta la mirada en varias ocasiones.

.