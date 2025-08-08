En el marco de un evento en el centro de Montevideo al que acudió el presidente Yamandú Orsi, se viralizó en X un supuesto recorte de algo que habría dicho: “Si aumenta el empleo habrá más puestos de trabajo” . Sin embargo, la frase, que fue usada de forma engañosa originalmente y viralizada por cientos de cuentas en X e Instagram, y tuvo un alcance de más de 150 mil visualizaciones, es falsa.

La supuesta tautología emitida por Orsi la posteó originalmente una cuenta atribuída a un nombre falso y con una imágen también falsa, ambos elementos que fueron tomados de distintos juego de video. Por otro lado, el autor tomó un recorte de la cobertura en vivo que realizó el periodista Leo Sarro a través de su cuenta de X. Si bien Sarro no eligió el mismo fragmento que usó la cuenta desinformante, se trata de un fotograma recortado del video que subió.

El discurso original de Orsi puede consultarse en línea en el canal de Youtube de presidencia. En el evento Smart Cities Summit 2025 organizado por El Observador en el World Trade Center de Montevideo, Orsi realizó un discurso en el que comenzó disculpándose por no haber oído a los disertantes previos y recogió algunas experiencias de su paso como intendente de Canelones relativa a la temática del encuentro. En total fueron 17 minutos de discurso que se pueden consultar en línea.

El recorte malintencionado que se viralizó en Internet -especialmente en X, pero también en Instagram- no es el primer intento de la cuenta identificada con la Plataforma Para la Libertad de señalar frases tautológicas o bien sosas del mandatario, pero es la primera vez que logra tal impulso. Para ello, contó con el apoyo de diferentes trolls y bots que suelen reproducir contenido desinformante, y también de algunos actores institucionales como el ex candidato a diputado por Cabildo Abierto Nicolás Quintana, novel figura y fundador de La Libertad Avanza en Uruguay.

El mensaje, que fue compartido como real y a modo de burla contra Orsi, fue también repetido por otros ex candidatos como el militante juvenil colorado, Bautista Gil Castillo. La maniobra desinformante del universo libertario uruguayo va en línea con los últimos modos elegidos por la fuerza para intentar una instalación entre los usuarios digitales y, especialmente, la juventud.

