Este fin de semana comenzó a circular en redes sociales un posteo que simula ser el perfil oficial de X de Canal 4 que resalta una supuesta declaración del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en la que habría afirmado: “lamentablemente el programa de gobierno no podrá cumplirse” y que se hicieron “mal los cálculos”. No obstante, el posteo es falso y corresponde a un titular de prensa apócrifo.

El usuario que originó la publicación fue @ElInformante1, cuenta que asiduamente replica desinformación sobre personalidades públicas y cuyo titular fuera procesado con prisión por reincidir en el delito de difamación. Para esta pieza el autor apeló a la misma publicación original utilizada para una desinformación con una falsa placa de prensa sobre una frase del historiador Gerardo Caetano,, así como una fotografía publicada originalmente en El Observador. En este caso, la publicación alcanzó las 25 mil visualizaciones y fue replicado por 630 usuarios en menos de 48 horas solamente en X, entre los que estaba el fundador de la Plataforma Para la Libertad, el abogado Fernando Doti Tori.

No obstante, quien sí realizó una declaración similar fue el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, quien declaró durante un acto en el Día del Comité de Base que el programa impulsado en las pasadas elecciones por el FA es “impagable”. Además, según publicó Búsqueda, añadió: “Este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo”, de acuerdo a lo que informó el semanario Búsqueda. Asimismo, afirmó también que “no es un programa para un periodo de gobierno” y que cumplirlo conllevaría “entre cinco y seis puntos del PBI”, aunque consideró que se trata de una “orientación de hacia dónde tenemos que ir”.

Por otra parte, cuando fue consultado por este tema, el propio Pereira afirmó a Telemundo que la frase dicha por Vallcorba “claramente no fue feliz” y que “cualquier persona que habla con la opinión pública muy seguido” puede tener “frases que no son felices”. Además, señaló que el programa fue elaborado durante tres años por el actual presidente del Banco República, Álvaro García, junto a un “equipo de más de mil hombres y mujeres”, a partir del cual “se construyeron una serie de lineamientos programáticos que están en las bases programáticas del FA 2025-2030”.