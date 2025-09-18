En la última jornada se viralizó en redes sociales un posteo que cuestiona una compra realizada por Presidencia de la República, y que fuera publicada en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, por la que el organismo habría adquirido una pantalla de 14 pulgadas por un valor superior a 6.000 dólares.

“El gobierno sigue despilfarrando el dinero de los uruguayos en estupideces. Presidencia ordenó comprar una pantalla de computadora a $248.970, mientras planean subir impuestos en la Ley de Presupuesto”, señala la publicación. Además, se presenta una imagen que muestra el sitio de la compra y detalle resaltado con el texto “pantalla de 14, con resolución mínima de 1920x1200”. El autor del mensaje es el usuario de X @ElInformante_1, cuenta que usualmente difunde desinformación y cuyo titular ya fue procesado en dos ocasiones, la segunda con prisión, por reiterados delitos de incitación al odio y difamación. La publicación superó las 30.000 visualizaciones en menos de 24 horas, solamente en la plataforma X.

No obstante, la adjudicación señalada es la compra directa N°5776/2025, publicada el 26 de junio, mecanismo con el que se concretó la adquisición de tres notebooks. Asimismo, el acta de apertura incluye la memoria descriptiva en la que se detallan las especificaciones requeridas: pantalla de 14 pulgadas, procesador Intel core i7 Gen 13, Windows 11 Pro, 16 gigabytes de ram, disco duro de 512 gigabytes, entre otros.

El documento del Departamento de Compras y Suministros de Presidencia, solicita que los oferentes estén inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, lo usual en este tipo de compras, y las cotizaciones deben contener el precio unitario sin impuestos, el precio unitario con impuestos y el precio total con impuestos. Al llamado se presentaron nueve empresas y la adjudicataria fue Efenur SA, quien proveyó cada unidad al costo de $68.024 sin impuestos.