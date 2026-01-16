El balance de 2025 arrojó una serie de indicadores positivos en distintas áreas de la economía, con mejoras respecto del año previo. Luego de la publicación de los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el pasado diciembre, así como de los anuncios de ajustes salariales que rigen a partir de este año, usuarios de redes sociales afines al gobierno celebraron los números alcanzados en el transcurso de la actual administración.

Un posteo con el retrato oficial de Orsi, firmado por el Frente Amplio de Lavalleja, que celebra las cifras de inflación, salario mínimo, desempleo y crecimiento del producto interno bruto (PIB), fue ampliamente difundido entre usuarios de redes sociales frenteamplistas.

Las cifras

La publicación destaca una evolución de precios de 3,65% en el correr de 2025, lo que representaría el nivel más bajo en más de dos décadas. En una nota de la diaria Verifica se analiza la evolución del índice de precios del consumo (IPC), que sufrió una baja paulatina en los últimos meses del año, sostenida en parte por el mantenimiento del tipo de cambio, que en términos nominales se redujo un 10% en el correr del año y representa uno de los mayores atrasos cambiarios en décadas.

El indicador mostró una mejora en comparación con 2024, cuando la inflación cerró en 5,49%, y representó el registro más bajo desde 2001, año en que la inflación cerró en 3,59%. Durante 2025, el IPC se mantuvo por debajo del techo del rango meta de 6%, vigente hasta julio pasado, y tampoco superó la nueva meta de 4,5% dispuesta por el Banco Central del Uruguay (BCU) a partir de agosto, hasta finalmente ubicarse casi un punto por debajo de ese nivel.

Lo que es interpretado por algunos como un resultado positivo puede implicar una serie de desafíos para la política económica del gobierno, algo que fue señalado por el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien advirtió por los posibles problemas de competitividad que este escenario puede aparejar, así como eventuales afectaciones transitorias a la recaudación y el gasto público.

En lo que respecta al salario, el posteo señala que el salario mínimo nacional (SMN) llegaría a 25.383 pesos nominales, lo que significaría ubicarse como el “más alto de América Latina”. No obstante, esta cifra no se alcanzará de inmediato, ya que el aumento de 7,54% decretado por el Poder Ejecutivo se aplicará en dos etapas: 4,1% a partir de enero y 3,3% desde julio. Por lo tanto, en la actualidad el SMN se ubica en 24.571 pesos, y alcanzará el valor señalado recién a partir del segundo semestre de 2026.

Asimismo, si se comparan los salarios mínimos en dólares (a la cotización) entre los países de América Latina, el ingreso más alto corresponde a Costa Rica, con 751 dólares. De acuerdo con la revista especializada en economía Bloomberg, Uruguay queda relegado al segundo puesto con US$ 648, si se considera el SMN en pesos a aplicar a partir de julio de 2026. En la tabla le siguen Panamá (US$ 637), Chile (US$ 597), México (US$ 533), Honduras (US$ 530) y Colombia (US$ 446).

Por su parte, la tasa de desempleo de 7,3% surge de la Encuesta Continua de Hogares del INE correspondiente a noviembre, dado que aún no se han publicado los datos de cierre del año. Aunque este registro implica una mejora de cinco décimas respecto del nivel heredado de la administración anterior, cuando al asumir Orsi el desempleo se situaba en 7,9%, se ubica levemente por encima del guarismo de igual mes del año previo, ya que en noviembre de 2024 la tasa era de 7,2%.

La tasa de empleo, que mide la proporción de personas en edad de trabajar que están ocupadas, se ubicó en noviembre en 60%, un incremento de 0,6 puntos respecto de febrero de 2025 y 0,2 puntos frente a noviembre de 2024.

Finalmente, otro de los datos destacados fue el crecimiento del PIB, que la publicación viral ubica en 2,4%. Sin embargo, por el momento el gobierno no ha publicado cifras definitivas que den cuenta de la evolución de la economía en el último trimestre del año y permitan confirmar ese resultado al cierre de 2025.

De hecho, los últimos datos del BCU muestran una caída en el tercer trimestre de -0,21%, lo que implica que la economía acumuló hasta octubre de 2025 un crecimiento interanual de apenas 1,18%. Esto representa una desaceleración respecto de igual trimestre del año anterior, cuando el PIB había crecido 4,38% interanual. En todo 2024, la economía atravesó un crecimiento de 3,5%.

La cifra destacada coincide únicamente con proyecciones, como la incluida por el gobierno en la Ley de Presupuesto para el período 2025-2030, que prevé un crecimiento promedio anual de 2,4%. El Centro de Investigaciones Económicas también proyectó un desempeño similar en abril del año pasado.

A comienzos de enero, la Organización de las Naciones Unidas publicó su informe Situación y perspectivas de la economía mundial de 2026, en el que proyectó un crecimiento de 2,2% para Uruguay en 2025. Este registro es inferior al crecimiento estimado para toda la región de América Latina y el Caribe, que habría alcanzado un 2,4% en el mismo período.