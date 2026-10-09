Anuncios en TikTok ofrecen préstamos a personas en el Clearing y tarjetas de crédito con la cédula, pero no son prestamistas

En las últimas semanas, TikTok se vio inundado con anuncios que ofrecen préstamos personales y tarjetas de crédito con pocos requisitos, incluso a personas que figuran como deudoras en el Clearing de Informes. Las publicaciones, identificadas como publicidad paga, ofrecen “tarjetas de crédito también para personas con mal historial crediticio”.

En las redes circularon distintas versiones de anuncios atribuidos a “UTUA Uruguay”, con cambios de colores, imágenes y montos. En una de las piezas se promociona un préstamo de 20.000 pesos con una cuota mensual de 663 pesos, mientras que en otras se ofrecen créditos de 40.000 pesos con cuotas de 1.326 pesos por mes. También se ofrece una tarjeta de crédito con un límite de hasta 40.000 pesos para personas con antecedentes crediticios negativos.

Otra publicidad presenta una tarjeta con un límite de 10.000 pesos y asegura que la solicitud es “simplificada”, se realiza en línea y requiere únicamente el documento de identidad. En todos estos casos, los anuncios incluyen advertencias como “sujeto a aprobación”, aunque los mensajes principales destacan la supuesta facilidad para acceder al dinero.

En las capturas, los anuncios dirigen a los usuarios a un cuestionario en línea que comienza con la pregunta “¿Qué tipo de préstamo necesita?” y ofrece opciones como créditos personales, comerciales, de nómina, hipotecarios y al consumo. Otra versión invita a elegir qué característica se considera más importante para una tarjeta de crédito, entre ellas un límite elevado, el crédito inmediato y la posibilidad de acceder a una tarjeta estando en el Clearing.

La página de UTUA aclara en sus términos y condiciones que ofrece información sobre tarjetas, bancos digitales, préstamos y servicios financieros de terceros. También establece que no es una institución financiera, que no siempre está afiliada a los proveedores de los productos que presenta y que las condiciones y la aprobación de los créditos dependen de la entidad que los emite.

De acuerdo con la información publicada en su sitio web, UTUA es operada por Nexus International Ventures Brasil Ltda., con sede en Belo Horizonte, Brasil. La plataforma también publica una política de privacidad en la que identifica a esa empresa como responsable del tratamiento de los datos personales. De hecho, casi todas las piezas de aviso presentan textos tanto en español como en portugués.

Si bien existen registros oficiales de la supuesta compañía, las búsquedas en línea arrojan diversos resultados de relatos de usuarios que mencionan situaciones de estafa y diversos reclamos de usuarios vinculados a los productos de UTUA.

Una publicidad utiliza el nombre del Banco República

Al mismo tiempo, circularon anuncios que usan el nombre, el logotipo y los colores institucionales del Banco República (BROU). La pieza promete dinero “sin verificación de crédito” y “aprobación en 3 minutos”, además de ofrecer préstamos por montos que van desde 50.000 hasta 1.500.000 pesos uruguayos. La imagen presenta una serie de botones con la leyenda “Solicitar ahora” y utiliza elementos gráficos que buscan imitar la apariencia de una comunicación oficial del banco. Sin embargo, la publicidad es falsa y no corresponde al banco estatal.

En realidad, el banco ofrece préstamos al consumo por canales oficiales, incluidos los servicios de eBROU, pero sus condiciones contemplan una evaluación crediticia. En su información sobre préstamos web, la institución explica que la oferta está dirigida a clientes que cumplen determinados requisitos y que deben proporcionar información laboral y documentación para tramitar la solicitud.

El propio banco recomienda verificar que se está accediendo a su sitio legítimo y advierte que nunca solicitará contraseñas, datos personales confidenciales ni códigos de la llave digital por correo electrónico, teléfono o redes sociales.