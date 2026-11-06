Vuelve a circular desinformación sobre un “lujoso chalet” de Fernando Pereira en el balneario Buenos Aires

Para la acusación se utilizaron imágenes distintas a las de la primera publicación, que contradice la versión original.

Una publicación de la cuenta de X El Informante volvió a poner en circulación una desinformación sobre una supuesta propiedad del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el balneario Buenos Aires, en Maldonado. El posteo, realizado el martes 4 de noviembre, superó las 50.000 visualizaciones en menos de 24 horas solamente en esa red social. Sin embargo, se utiliza una imagen que no corresponde a la propiedad declarada por el dirigente frenteamplista, y se presenta una edición de Pereira realizada mediante inteligencia artificial.

A partir de una búsqueda inversa de imágenes, surge que las fotografías del inmueble utilizado corresponden a un anuncio de venta de una casa de veraneo localizada en José Ignacio, a 16 kilómetros de distancia del balneario Buenos Aires, que se encuentra disponible en el sitio web inmobiliario InfoCasas. De acuerdo con la publicación, el valor de venta asciende a casi 1.850.000 dólares por una superficie de 230 metros cuadrados.

La publicación retoma una acusación que ya había sido desmentida por la diaria Verifica, en la que se atribuía a Pereira la propiedad de una vivienda valuada en 750.000 dólares y la difusión de documentación catastral supuestamente vinculada al inmueble. La desinformación original había comenzado a circular en abril de 2025, en medio de la polémica por la situación tributaria de distintos jerarcas del gobierno, entre ellos la entonces ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

En aquel momento, distintas publicaciones afirmaban que Pereira era propietario de una casa en el balneario Buenos Aires y respaldaron esa versión con una fotografía de un chalet de madera que se presentaba como la vivienda del dirigente frenteamplista.

Sin embargo, aquella imagen correspondía a una construcción ubicada en Chile, en el complejo hotelero Altocaburga, en las inmediaciones de Pucón, en la Región de la Araucanía. No se trataba de una propiedad de Pereira ni de una vivienda en Uruguay.

El presidente del Frente Amplio había reconocido que posee una propiedad en el balneario Buenos Aires, pero negó que las imágenes difundidas correspondieran a su casa. En declaraciones a FM Gente, en mayo de 2025, explicó que había comprado un terreno, construido una vivienda y regularizado su situación ante la Intendencia de Maldonado.

La segunda parte de la desinformación consistió en la difusión de una supuesta cédula catastral que indicaba que el terreno de Pereira no tenía construcciones declaradas. A partir de ese documento se sostenía que el dirigente había regularizado su propiedad de forma exprés, luego de que se conocieran las irregularidades vinculadas a otros jerarcas del gobierno. Sin embargo, el documento original había sido manipulado.

La cédula catastral original, obtenida a través de la Dirección Nacional de Catastro, registraba 98 metros cuadrados edificados, mientras que la versión que circuló en redes sociales modificaba ese dato y mostraba cero metros cuadrados construidos.

El documento original también permitía establecer que la Declaración Jurada de Caracterización Urbana había sido presentada el 4 de diciembre de 2021 y tenía una vigencia de cinco años. Por lo tanto, no se trataba de una regularización realizada en abril de 2025, como afirmaban las publicaciones virales.

La información catastral registraba construcciones realizadas entre 2015 y 2018. De los 98 metros cuadrados declarados, 55 correspondían a la vivienda y el resto a una barbacoa y un depósito. Asimismo, el informe de Catastro establecía que el valor catastral del inmueble era de 428.728 pesos.

Otra versión falsa atribuye un vehículo de alta gama a Gonzalo Civila

En los últimos días, la misma cuenta de X, El Informante, también difundió otra publicación en la que atribuye al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, la posesión de un vehículo “Honda Civic Sedán de 2025” con un valor de “55.900 dólares”, y presenta una nueva acusación sobre el patrimonio de un dirigente político. El automóvil no consta en la última declaración jurada del jerarca.

Esta pieza de desinformación se suma a otros posteos que señalan el patrimonio del ministro. En abril de este año, una publicación utilizó la identidad visual de medios de comunicación uruguayos para señalar los “lujos de Civila”. Entre las propiedades se atribuía la posesión de un inmueble en Punta Ballena y el uso de un vehículo Honda de propiedad estatal, que correspondían a versiones falsas.