Esta jornada se viralizó en redes sociales un falso titular atribuido al semanario Búsqueda que afirma que Gonzalo Civila, quien encabeza el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), habría adquirido “un apartamento en Punta Ballena a 450.000 dólares”. “¿Socialista rico? Esto está circulando en redes desde hoy domingo de tarde. Si se confirma, sería obsceno. El ministro del Mides, Civila, gastando una fortuna en un lujoso apartamento en Punta Ballena”, señala el posteo, que superó las 25.000 visualizaciones en las últimas horas.

Sin embargo, la publicación es falsa y corresponde a una imagen editada en base a un titular original de Búsqueda, en el que se informó sobre las “tensiones” derivadas de los cuestionamientos dentro del Frente Amplio a la gestión del ministro socialista.

Esto motivó la respuesta del editor general de ese semanario, el periodista Guillermo Draper, quien confirmó mediante una respuesta al posteo que la “imagen es falsa” y solicitó su eliminación para “evitar que siga propagándose información falsa”. “Alguien adulteró una imagen [para que parezca una noticia de Búsqueda] y le incorporó un texto falso, con el objetivo de desinformar”, comentó Draper en otro mensaje.

La divulgación se dio en el contexto en el que Civila fue convocado por la Comisión de Población y Desarrollo, dependiente de la Cámara de Diputados, para dar explicaciones sobre la implementación del Plan Invierno, la situación de personas en situación de calle y el retraso en los pagos a organizaciones que prestan servicios al Mides, según informó El País.

El autor de la desinformación fue el usuario de X @Elinformante_1, una cuenta señalada de pertenecer al abogado Fabrizio Bacigalupo, quien fuera procesado en dos ocasiones, la segunda con prisión, por el delito de difamación e incitación al odio.

A la par de esta versión, esa cuenta divulgó otro posteo en que cuestiona el salario percibido por el ministro, cifra que se encuentra alineada con los salarios dispuestos por ley para la Administración Central. “El ministro socialista que encabeza el Mides tiene un sueldazo de 382.142 pesos, un coche oficial Honda ZR-V 2.0 del 2024, siete secretarias a su disposición y veranea en Punta Ballena”, afirma la publicación, sin aportar la fuente de la información señalada.

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