En los últimos días se viralizó una serie de publicaciones en redes sociales que señalan datos respecto de las tasas de suicidios, homicidios y robos, así como la supuesta posición de Uruguay en los rankings internacionales. De acuerdo con uno de los posteos, el país tiene el mayor nivel de suicidios de América Latina, con una tasa de 24,8 cada 100.000 habitantes (100 mil/hab). Además, afirma que está “1° en el mundo” como el “país con más robos cada 100 mil/hab” y el “N°1 en asesinatos”.

Si bien es cierto que Uruguay se ubica primero en la región como el país que sufre la mayor tasa de suicidios, el posteo replica los datos relevados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo último informe disponible corresponde a 2021. Entonces el país se ubicaba a la par de Guyana, con la misma tasa de suicidios, los cuales son seguidos por Surinam con 22,3 cada 100 mil/hab, Estados Unidos con 15,6 cada 100 mil/hab y Cuba con 13,8 cada 100 mil/hab. Mientras tanto, el promedio de América se ubica en 9,9 suicidios cada 100 mil/hab. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud señaló en 2021 que Uruguay había alcanzado los 22 suicidios cada 100 mil/hab, lo que lo ubicó en el 7° lugar a nivel mundial.

En lo que respecta a los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), al cierre de 2024 la tasa se ubicó en 21,4 cada 100 mil/hab, lo que significó igualar los guarismos del año anterior. Luego del comienzo de la pandemia de covid-19, comenzó un aumento de la tasa de suicidios hasta llegar a un máximo de 23,2 cada 100 mil/hab en 2022, cifra que no se alcanzaba desde 2002, año en el que cerró en 20,6 autoeliminaciones cada 100 mil/hab.

Datos delictivos falsos

La publicación también señala una serie de datos delictivos que, sin embargo, son falsos. La afirmación de que Uruguay ostenta la “mayor tasa de robos del mundo” ya había circulado en redes a finales de octubre de 2025, luego de que un posteo de La Derecha Diario presentara un ranking inexistente y con datos desactualizados.

El Diagnóstico general de la criminalidad y la violencia en Uruguay, publicado por el Ministerio del Interior en julio del año pasado, ubicaba la tasa de hurtos, con datos al cierre de 2024, en 3.056 cada 100 mil/hab. El documento, que presenta una serie que inicia a partir de 2013, indica una evolución “moderada” del indicador hasta 2017, período en el que se pasó de 2.949 a 3.311,5 hurtos cada 100 mil/hab. Sin embargo, en 2018 se produjo un abrupto incremento de 25,7%, lo que elevó la tasa a 4.163 hurtos cada 100 mil/hab, cifra que sufrió una reducción sostenida desde entonces hasta descender al nivel actual.

Asimismo, la Organización de Estados Americanos adjudicó al país una tasa de 3.417 hurtos cada 100 mil/hab en 2022, que lo ubicaba primero entre los países que integran el acuerdo.

En cuanto a los homicidios, el país no se ubica primero en ningún ranking mundial ni regional. De acuerdo con el informe de homicidios de InSight Crime, en 2024 Uruguay ocupó el décimo lugar entre los 15 países relevados de América Latina. En primer lugar se ubicó Ecuador, con 38,8 homicidios por cada 100 mil/hab, y sigue Venezuela con 26,2 casos cada 100 mil/hab, aunque el informe advierte sobre la poca fiabilidad de los datos oficiales de ese país.

El listado es completado por Colombia (25,4), Honduras (25,3), Brasil (21,1), México (19,3), Costa Rica (16,6), Guatemala (16,1) y Panamá (12,9). Por detrás de Uruguay, que cerró 2024 con 10,6 homicidios cada 100 mil/hab, se encuentran Perú (6), Chile (5,5), Argentina (3,8), Bolivia (3) y El Salvador (1,3).