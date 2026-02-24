En las últimas horas decenas de publicaciones de redes sociales viralizaron un supuesto comunicado de la cancillería rusa en la que las autoridades de política exterior confirmaban el envío de 200.000 barriles de petróleo hacia Cuba con el fin de ayudar ante la crisis energética en la que se encuentra la isla tras los bloqueos y sanciones aplicadas por Estados Unidos a instancias de su presidente, Donald Trump. Pero el mensaje, que circuló profusamente por Whatsapp y fue enviado por varios usuarios al BOT de Verifica, es falso.

El supuesto comunicado, que fue desmentido por la Embajada de Rusia en Cuba a través de su cuenta en la red social X, aseguraba que un buque de la Armada rusa, el Mad 2034, acompañaba al barco petrolero Sea Horse en su travesía hacia la isla y que llegaría en los primeros días de marzo. Además, sostenía que se trataba de un envío en estricto cumplimiento del derecho internacional.

Si bien la Embajada de Rusia en Cuba desmintió el comunicado, no hubo pronunciamientos oficiales sobre el eventual envío de petróleo por parte de Rusia. Desde hace algunas semanas distintas autoridades del país asiático manifestaron su rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos que no solo mantiene un embargo sobre la isla sino que presionó sobre México y Brasil para que no envíen crudo a Cuba, bajo el riesgo de recibir sanciones y mayores aranceles comerciales.

Antecedentes

A principios de febrero, Rusia acusó al gobierno de Estados Unidos de aplicar “medidas asfixiantes” contra Cuba, un aliado tradicional de Moscú, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla caribeña, acentuada por las sanciones impuestas por Washington. “La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró entonces el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa, consignada por AFP.

Además, había anunciado que evaluaban distintas formas de asistir a “los amigos cubanos”, pero hasta la fecha no se anunció ningún envío formal de petróleo. Las especulaciones provinieron de una publicación del medio especializado Bloomberg, que hace tres días publicó un artículo en el que aseguraba, a partir de visualizaciones de carga en Chipre y otros mecanismos de seguimiento marítimo, que Rusia estaría enviando el barco petrolero Sea Horse a Cuba.

De momento, sin embargo, no hay confirmaciones oficiales y solo se produjo el desmentido del supuesto comunicado de la cancillería rusa.