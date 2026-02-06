A comienzos de enero fue detenido en La Paloma, Rocha, un hombre de iniciales F.Z. Negro luego de que la Policía encontrara en el vehículo que manejaba envoltorios con piedras de cocaína y un arma de aire comprimido similar a una pistola Glock. Los datos del hecho comenzaron a circular en redes, lo que derivó en que se viralizara la versión de que el sujeto era sobrino del ministro de Interior, Carlos Negro.

La circulación de la desinformación fue anticipada por el usuario de X @Fachoypico, que suele divulgar contenido del ámbito policial, quien compartió una nota del portal Rocha Noticias, a lo que agregó: “Se viene bomba”.

imagen3

“Familia ilustre. “Procesaron al sobrino del ministro Negro por suministro de estupefacientes”, afirmó otro posteo que se viralizó a través de usuarios de Instagram y Facebook. Asimismo, esto fue replicado por diversos usuarios de X. “Yo sé que uno no es responsable de lo que hagan sus familiares, pero hay cargos y cargos, jerarquías y jerarquías. Cuando te procesan a un sobrino por tráfico de drogas, capaz que no sos el indicado para ser ministro”, publicó Oscar Ventura a través de su perfil, posteo que fue luego eliminado.

Sin embargo, la información es falsa y motivó la respuesta por parte de las propias autoridades del Ministerio del Interior a través de su canal de difusión por Whatsapp: “Ante reiteradas consultas por una publicación que circula en redes referida a la formalización por estupefacientes de un supuesto sobrino del ministro”.

Fuentes allegadas a la familia señalaron que Negro tiene un solo sobrino, hijo de su único hermano, Ernesto Negro, de iniciales F.N., y cuya edad y apellido paterno no coinciden con los del sujeto detenido.

Si bien hubo rectificaciones y eliminación de posteos por parte de quienes participaron en la ampliación de la viralización de la desinformación, se generaron suspicacias por el origen incierto de la versión falsa, entre las que surgieron teorías respecto a maniobras de distracción. En esa línea opinó el abogado Graziano Pascale, quien señaló que se trató del “viejo truco de hacer circular una noticia falsa para luego desmentirla y así quitarle credibilidad a la verdadera”.

