Una publicación viral en redes sociales señaló que Susana Muñiz Jiménez, exministra de Salud Pública (2013-2015) y expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (2015-2018), fue “cesada” del cargo que venía desempeñando para ser designada como “nueva” directora de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. También destaca el sueldo a percibir por parte de Muñiz, que ascendería a $239.608.

Asimismo, ese posteo señala que la jerarca presenta el mismo apellido que la directora general de Secretaría de ese ministerio, Ximena Muñíz Villar, y provoca una suspicacia por un posible parentesco. Esta contratación, de existir la relación familiar, se encontraría entre las incompatibilidades estipuladas por el artículo 9° de la Ley N° 19.823, que prohíbe “actuar bajo dependencia directa dentro de la misma repartición u oficina de aquellos funcionarios que se vinculen por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria”.

La publicación fue realizada por el usuario @MartínFitzek23506, cuenta que genera contenido sobre compras y contrataciones públicas y superó la 10 mil visualizaciones en pocas horas solamente en X. Además, entre sus replicantes estuvo el senador por el Partido Nacional Sebastián Da Silva, seguido de un conjunto de cuentas que usualmente difunden desinformación.

Sin embargo, Susana Muñiz no fue cesada de su cargo, sino que el cambio corresponde a modificaciones en la estructura organizativa del Mides, ya que la hasta ahora Secretaría de Cuidados y Discapacidad fue dividida en dos nuevas dependencias, algo anunciado por el gobierno a comienzos de la actual gestión. Originalmente estas direcciones eran independientes, pero atravesaron un proceso de fusión durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por otra parte, el salario señalado coincide con la escala salarial disponible en el sitio web oficial del Mides, de $239.608 nominales, y corresponde las compensaciones establecidas para todos los directores de incisos de la Administración Central.

En cuanto al posible parentesco entre la directora general del Mides y su subordinada, Susana Muñiz dijo a la diaria Verifica que la versión es falsa y que no guarda “ningún” vínculo con Muñiz Villar. La directora de Cuidados, de 60 años de edad y médica de profesión, tiene una trayectoria política realizada en filas del Partido Comunista, mientras que Muñiz Villar es abogada y desarrolló su carrera de la mano del Partido Socialista y en el Frente Zelmar Michelini de estudiantes de la Facultad de Derecho.