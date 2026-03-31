La semana pasada España quedó conmocionada luego de que Noelia Castillo Ramos, una joven que se encontraba parapléjica producto de un intento de suicidio, recibiera la eutanasia tras haberla solicitado a las autoridades sanitarias. El acto se concretó tras una larga lucha judicial contra su propio padre, un devoto católico, y la intervención de organizaciones religiosas y políticas vinculadas a la extrema derecha, quienes se oponen a la implementación de ese derecho vigente en España desde su aprobación parlamentaria en marzo de 2021.

El tema copó el centro del debate público luego de que el canal de televisión Antena 3 emitiera una entrevista donde Castillo relató su historia de vida y los momentos de quiebre que marcaron su salud mental. A una infancia a la que describió como “feliz”, le siguió una adolescencia marcada por la pérdida de la vivienda en la que vivía su madre, para pasar a vivir con su padre, donde la rutina estuvo atravesada por el consumo de alcohol de su progenitor. Esto implicó que la joven fuera dada en custodia a los servicios sociales y viviera durante su adolescencia en dos centros de acogida para menores, debido a la imposibilidad de sus padres de sustentarla –quienes se encontraban separados desde hacía años–.

Durante esta etapa, Noelia afirmó haber sufrido al menos dos abusos sexuales, uno por parte de su exnovio y otro ocurrido en una discoteca, luego de ser abordada por “tres chicos a la vez” que abusaron de ella, hecho que derivó en que pocos días después, el 4 de octubre de 2022, intentara suicidarse al arrojarse de un quinto piso.

Si bien la joven sobrevivió, quedó con una paraplejía severa que le impedía caminar y le provocaba fuertes dolores permanentes. Estas condiciones habilitaban a que Castillo solicitara formalmente la eutanasia en abril de 2024 ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, según informó El País de Madrid.

Sin embargo, el procedimiento, que debió realizarse el 2 de agosto de 2024, fue aplazado debido a la intervención del padre de la joven, quien con la asistencia de la organización religiosa Abogados Cristianos, y el apoyo de agrupaciones políticas de extrema derecha, inició una batalla legal que aplazó por más de 600 días la ejecución del acto. Noelia solo contaba con el apoyo de su madre, a pesar de haber manifestado estar en contra de la eutanasia, y su abuela, quienes acompañaron a la joven en las entrevistas que brindó a la prensa española.

Desde la entrada en vigencia de la ley, en 2021, hasta diciembre de 2024, entre un total de 2.432 solicitudes, unas 1.123 personas recibieron la eutanasia en España. Pero el caso de la joven significó el primero que llegó a juicio, lo que implicó al menos cinco sentencias distintas, incluida la última del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 10 de marzo.

Narrativa xenófoba

La batalla judicial encendió un debate entre la opinión pública, en un país donde la extrema derecha gana cada vez más terreno, por lo que el caso fue utilizado como botín de guerra para ataques a la agenda de derechos y minorías. Una de las desinformaciones que sustentaron buena parte de la discusión fue la versión de que la violación a Castillo se produjo en el centro de menores en el que residía, por un grupo de cuatro “menas”, derivado del acrónimo de “Menor Extranjero No Acompañado”, término legal que es utilizado de forma peyorativa entre la sociedad española contra los menores inmigrantes.

Esta versión fue replicada por el líder del partido VOX, Santiago Abascal, quien a través de un mensaje de X afirmó: “Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres. Los menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de [Pedro] Sánchez es una película de terror”. De este lado del Atlántico, la versión fue amplificada por diversas figuras del entramado libertario argentino, entre las que se destacó una serie de publicaciones del influencer Gordo Dan a través de su cuenta de X.

Sin embargo, la narrativa es falsa y no existe evidencia que demuestre que la joven fuera violada por extranjeros durante su estadía en el centro de menores. Según un artículo del sitio de factchecking Maldita.es, Castillo nunca mencionó públicamente el hecho de que sus agresores fueran extranjeros, y el caso de violación grupal se dio luego de haber cumplido la mayoría de edad, por lo que no pudo haber ocurrido en el centro de acogida. Asimismo, de acuerdo a lo informado por el periódico español El País, no existen incidentes de agresión sexual registrados por parte de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia de Cataluña en ninguno de los dos centros donde estuvo la joven.

Supuesta donación de órganos y negativa a recibir la eutanasia

Entre los rumores trascendidos que circularon, se afirmó que la eutanasia de Noelia no se aplazó por más tiempo, debido a que sus órganos estaban comprometidos para ser donados a otros pacientes, versión que surgió de una declaración de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Sin embargo, el protocolo de la Organización Nacional de Trasplantes de España para estos casos establece que el solicitante podrá “revocar el consentimiento a la donación en cualquier momento del proceso, sin necesidad de justificarlo y sin perjuicio de que el paciente reciba la prestación de ayuda a morir”. Asimismo, la persona tiene que dar su consentimiento para la donación de “forma consciente, voluntaria y libre”, decisión que de momento no se ha conocido en el caso de Noelia.

Esto derivó en que se divulgaran imágenes en la que Castillo yace postrada en una cama de hospital, en la que supuestamente se la está trasladando con vida para retirarle los órganos. Sin embargo, la fotografía está editada mediante inteligencia artificial y corresponde a un banco de imágenes de acceso público.

A la par de esta narrativa, se afirmó que la medida se tomó contra la voluntad de la joven, quien habría manifestado su intención de aplazar seis meses la eutanasia. Si bien esto sucedió, un tribunal de justicia demostró que la joven lo hizo “sin ser consciente” y “bajo presión”, de acuerdo a lo informado por el periódico La Razón, cuyo titular fue utilizado para alimentar el bulo. Entre los participantes de la campaña se encuentra Hermann Terstch, europarlamentario por Vox, quien afirmó a través de un posteo de X que “Noelia tenía que morir porque lo habían decidido otros” y que “no podían dejar que se arrepintiera y decidiera vivir”.

Sin embargo, en el artículo que él mismo citó se relata cómo la joven fue presionada por dos mujeres de una “comunidad religiosa”, según consta en la resolución judicial divulgada por Maldita.es,, y “aprovechando que estaba muy dormida” la obligaron a escribir un texto dictado que fue elevado elevado al director del Hospital Residencia Sant Camil. El manuscrito propició la intervención de una psicóloga y la directora médica del hospital, ante quienes Noelia afirmó haber escrito el texto “sin ser consciente”, por lo que se repitió la declaración ante un notario. Finalmente, el manuscrito fue descartado como prueba válida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Eutanasia por “depresión”

Otro de los relatos virales corresponde a la versión de que la solicitud de la joven habría sido realizada bajo la argumentación de sufrir depresión, algo que fue replicado por la diputada de Vox Macarena Olona, quien afirmó el día previo a la ejecución del procedimiento que “Noelia será la primera persona en recibir la eutanasia por depresión en España”. Esto fue secundado por Javier Negre, fundador de La Derecha Diario y operador mediático de Vox.

No obstante, de acuerdo a la prensa española, la sentencia que habilitó la eutanasia solo habla de “lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitable” y que la paciente sufría de “limitaciones sobre la autonomía física y actividades diarias, al punto que no se puede valer por sí misma”, mientras no menciona a la depresión.

Si bien la historia clínica sí señala “síntomas depresivos de forma crónica” y “trastorno de adaptación con síntomas de ansiedad y de depresión”, estos no fueron tomados en cuenta para la sentencia, en la que se detalla que “los trastornos que presenta Noelia no le afectan a su capacidad de raciocinio y voluntad”.

Asimismo, Maldita.es divulgó un autoemitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 21 de enero de 2026, en el que se afirma que “el Juzgado concluyó que la solicitante sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera”.

Repercusiones en Uruguay

El acontecimiento tuvo su eco en nuestro país, en un momento en que el Poder Ejecutivo se encuentra preparando el decreto reglamentario de la ley aprobada el año pasado en el Parlamento que habilitará la práctica en Uruguay. Entre los principales amplificadores de desinformación en torno al tema, se encontró Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto y médica de profesión, quien replicó una serie de posteos de líderes de extrema derecha, así como publicó textos donde reitera las versiones de violación en un centro de menores y señala a los factores psicológicos como habilitantes de la solicitud de eutanasia.

Por su parte, Pablo Viana, exdiputado por el Partido Nacional, replicó una serie de posteos desinformantes realizados por referentes de extrema derecha, como Santiago Abascal, el argentino Gordo Dan y pseudomedios como La Derecha Diario y OkDiario. Asimismo, el tema se ubicó entre los debates principales en el universo de redes sociales uruguayo, y el término “Noelia” alcanzó el listado de tendencias de X entre el 26 y el 28 de marzo.

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