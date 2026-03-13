En las últimas horas, el Municipio A (al oeste de Montevideo) recibió una ola de críticas en redes sociales luego de que un usuario de X cuestionara la supuesta contratación de un artista por $ 425.536, cuya adjudicación fue concretada el pasado 6 de marzo. Si bien el posteo presenta los datos disponibles en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), no aporta ningún tipo de contexto ni indaga sobre las causales de la contratación.

Esto derivó en que La Derecha Diario realizara una publicación en X en la que señala que el Municipio habría abonado 10.000 dólares por la producción de un audiovisual musical dirigido a infancias. “Delirio total: El alcalde del Municipio A de Montevideo, uno de los más pobres de la capital y gobernado por el Frente Amplio, se gastó 10 mil dólares en una producción de video de un degenerado cantante disfrazado de chancho”, dice el mensaje.

El contenido se expandió a grupos de Facebook e Instagram y tuvo una amplia viralidad en pocas horas, donde usuarios aportaron imágenes del artista y dedicaron mensajes agraviantes y de odio a los integrantes del conjunto protagonistas del audiovisual. Sin embargo, todas las reacciones derivan de una afirmación falsa.

Consultado por la diaria Verifica, el alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, dijo que la cifra señalada corresponde a la contratación del docente Martín Galarza, para la realización de talleres socioeducativos en los centros culturales del Oeste, por el periodo de abril a noviembre. El monto, que incluye aportes patronales, jubilatorios y gastos de administración, representa en realidad un salario “en mano” de 48.246 pesos por 40 horas mensuales de labor. “Descontextualizar un presupuesto anual para hacerlo pasar por un pago único es, sencillamente, faltar a la verdad sobre el trabajo territorial”, señalaron desde el municipio. Por otra parte, el video señalado corresponde al grupo artístico “Cocoa”, dirigido al público infantil, que integra Galarza. De acuerdo a una búsqueda invertida de imágenes, el video cuestionado por La Derecha Diario se encuentra en línea desde al menos agosto de 2020, fecha de publicación en la plataforma Youtube. Allegados al conjunto explicaron que el video fue realizado en el marco de la pandemia, con presupuesto e insumos de los propios integrantes del grupo.

Asimismo, relataron que Galarza ofrece talleres desde hace 25 años y su participación en actividades del municipio surgió de una convocatoria pública abierta. De acuerdo al sitio web del Municipio A, los talleres se realizan en el marco del Plan Cultural Participativo, política que tiene el propósito de “promover el acceso y la participación activa en la cultura” al atender “las desigualdades sociales, económicas y culturales presentes en la comunidad”.

No obstante, a pesar de que la contratación surge de un llamado público, no implica una contratación directa por parte del Estado ni un cargo de presupuestación fija, por lo que el mecanismo usual para abonar la prestación de servicios temporales es a través de compra directa, algo previsto por la normativa. Esto puede ser realizado mediante el pago a empresas unipersonales o de prestación de servicio, así como a través de cooperativas de facturación, sistema mediante el cual un trabajador temporal o jornalero puede ampararse sin necesidad de iniciar el proceso de apertura de una empresa.