En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un posteo que afirma que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, es propietario de una camioneta de lujo. “En Facebook están divulgando que esta impresionante camioneta es del presidente del FA. La foto fue tomada en el Parque Rodó cerca del lago. No pagaba la contribución de su chalet, pero tiene este coche”, afirma la publicación, que superó las 30.000 visualizaciones solamente en X.

Sin embargo, la información es falsa y se sustenta con una imagen real correspondiente a Estados Unidos y que puede ser ubicada en los motores de búsqueda inversa desde al menos 2014 en publicaciones y foros en inglés. Asimismo, la camioneta corresponde al modelo Hummer H2, marca que no se comercializa en nuestro país, y presenta un diseño de matrícula vehicular utilizado en el estado de California, con una combinación alfanumérica diferente a la utilizada en las chapas uruguayas.

La camioneta circuló en diversas redes y plataformas como Reddit y Facebook, debido a una llamativa imagen del Che Guevara impresa en la parte trasera del automóvil.

La desinformación surgió del usuario de X @ElInformante_1, que cuenta que usualmente difunde bulos y agravios contra personalidades de la política y la cultura, y cuyo titular ya fue procesado por la Justicia en dos ocasiones, la segunda con prisión, por los delitos de difamación e incitación al odio. Además, el posteo fue replicado por otro conjunto de cuentas que participan activamente en maniobras de desinformación.

No es la primera vez que el presidente del FA fuera objetivo de este usuario. En mayo de 2025, desde esa cuenta se divulgó una cédula catastral falsa en el marco de cuestionamientos a Pereira por ser propietario de una casa en el balneario Buenos Aires. Asimismo, en reiteradas ocasiones se le adjudicaron afirmaciones que nunca fueron realizadas públicamente, como cuando en septiembre de 2025 se le señaló por, supuestamente, haber admitido que “el programa de gobierno no podrá cumplirse”.