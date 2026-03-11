En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un posteo que afirma que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, “acomodó a su hija en la cancillería”. “Siguen currando y saqueando al país. El canciller frenteamplista acomodó a su propia hija en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un sueldazo de $ 375.000 mensuales”, afirma la publicación.

Sin embargo, la afirmación es falsa y corresponde a una pieza de desinformación del usuario de X @ElInformante_1, cuenta que es señalada de pertenecer al abogado Fabrizio Bacigalupo, quien fuera procesado en dos ocasiones, la segunda con prisión, por los delitos de difamación e incitación al odio. Desde su cuenta se divulgan de forma sistemática bulos y agravios contra personalidades de la cultura y la política.

El mensaje viral no aporta ninguna evidencia que respalde la acusación ni presenta documentación que vincule a Fabiana Lubetkin, hija del ministro, con un cargo dentro de la cancillería. Por el contrario, la información disponible en perfiles profesionales como Linkedin y registros institucionales en línea indican que su actividad laboral se desarrolla dentro de Naciones Unidas y no en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

El posteo superó las 50.000 visualizaciones en apenas 12 horas solamente en X y motivó la respuesta del periodista de TV Ciudad Diego Martini, quien desmintió la versión viral. A través de un posteo en redes, Martini describió el historial laboral de la hija del canciller, quien comenzó a desempeñarse en su puesto actual, como coordinadora de comunicación del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, en noviembre de 2022, más de dos años antes de que su padre asumiera como canciller de la República.

Asimismo, Fabiana Lubetkin cuenta con trayectoria previa en el organismo internacional, ya que se desempeñó desde abril de 2018 en distintos cargos dentro del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

Por otra parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi reaccionó al contenido. “¿Estás seguro, lo chequeaste? Los progresistas autócratas llegan al gobierno para acomodarse, así que puede ser cierto. Por eso yo los conozco jóvenes y pobres”, preguntó. A pesar de esto y de que la información falsa ya había sido desmentida públicamente, el contenido fue replicado por la legisladora, quien amplificó aún más su alcance.

Bianchi, quien usualmente reincide en este tipo de posteos, la mayoría de ellos del propio Bacigalupo, fue señalada en varias ocasiones por la réplica de fake news e incluso llegó a admitir haber compartido “a propósito” este tipo de contenido. En el pasado replicó información sin sustento que asociaba la baja de la natalidad a la legalización del aborto, así como posteos difamatorios contra la excandidata a la Intendencia de Montevideo Verónica Piñeyro y el exmilitante tupamaro Mauricio Rosencof.

En esta ocasión, y tras recibir cuestionamientos de distintos usuarios de redes sociales e incluso mensajes de otros dirigentes políticos, la senadora borró el posteo que había compartido.

