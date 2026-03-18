Transporte de gas licuado de petróleo en el puerto de Vadinar, en el distrito de Jamnagar del estado de Gujarat, el 17 de marzo de 2026.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que afirma que Irán dio a conocer “una lista de países que tienen permitido transitar libremente” por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde transcurre el pasaje del 20% de la producción de crudo a nivel global. Por este motivo y derivado del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, que bloqueó el paso normal de los navíos de carga, en las últimas semanas el precio del petróleo se incrementó en el entorno de un 50%.

De acuerdo al posteo, los países incluidos en la excepción serían China, Rusia, Corea del Norte, Líbano, Yemen, Irak, España, Brasil, México, Colombia, Nicaragua y Uruguay. Sin embargo, la versión es falsa y corresponde a una desinformación viralizada entre usuarios de X. “Parece una bobada, pero no lo es. Hoy los barcos de Uruguay pueden pasar el estrecho y traer petróleo. Si gobernara la derecha, estarían inmolados defendiendo al genocida de Israel, no pasarían nuestros barcos y la nafta estaría por las nubes”, señala la publicación de una cuenta afín al oficialismo.

Según información divulgada por agencias de noticias internacionales y de las propias autoridades iraníes, el gobierno persa no ha emitido ninguna lista de “países autorizados”. La única declaración al respecto fue la realizada por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien afirmó en entrevista con el medio estadounidense MS Now que el estrecho “está abierto” y solo permanece cerrado a “los petroleros y buques de nuestros enemigos, de quienes nos atacan a nosotros y a sus aliados”, mientras que “los demás pueden transitar libremente”.

Por otra parte, la agencia Associated Press informó que, si bien el estrecho permanece abierto, entre el 1° y el 15 de marzo transitaron apenas 89 cargueros en todo el período, de los cuales unos 16 fueron buques petroleros, muy inferior al promedio de 100 a 135 cargueros diarios. Asimismo, entre el 28 de febrero y el 12 de marzo fueron atacados 14 cargueros.

Los escasos pasajes de barcos por el estrecho de Ormuz dependen hasta el momento de negociaciones bilaterales entre los distintos países y el régimen iraní para obtener la autorización. Los más interesados son los países asiáticos, a donde se destina el 80% del petróleo producido en la región, con destaque de China, país que importa desde esa zona un 45% de su consumo de combustible. Además del gigante asiático, otros países que han recibido autorización para el paso de buques, siempre en casos excepcionales, han sido Pakistán, India, Turquía e Italia.

Como respuesta a esta situación, la Agencia Internacional de Energía anunció un acuerdo alcanzado por unanimidad entre los 32 países que la integran para liberar la producción de 400.000 millones de barriles de petróleo, y que permitan contrarrestar la escasez ocasionada por la reducción del petróleo proveniente de medio oriente.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó la colaboración de China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, con el objetivo de crear una coalición naval internacional que escolte a los buques de carga y aseguren la navegación del estrecho, propuesta que ha sido rechazada por los países convocados.