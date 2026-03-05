En el marco del conflicto que recrudeció a partir del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero, en redes sociales circularon diversas imágenes que mezclan hechos reales, desinformación y uso de inteligencia artificial (IA), lo que genera dudas permanentes sobre la veracidad de los contenidos.

Ataque a escuela iraní

Uno de los hechos que fue más reproducido e intervenido, y que suscitó debates, fue el bombardeo de una escuela primaria en Teherán. Primero circularon versiones en redes sociales que localizaban el ataque en el sur de Irán y, en respuesta, algunas aplicaciones de IA como Grok, herramienta impulsada por el dueño de X, Elon Musk, comenzaron a etiquetar el contenido como “engañoso” y atribuyeron las imágenes al “atentado del ISIS-K el 8 de mayo de 2021 en la escuela de niñas Sayed ul- Shuhada, Kabul (Afganistán)”. Sin embargo, verificaciones posteriores de agencias internacionales demostraron que efectivamente el ataque se había producido en una escuela primaria de niñas en Teherán. Tanto EFE como Reuters publicaron comunicados aclaratorios y cuestionaron el desempeño de la IA de X. Por ejemplo, una de las respuestas generadas por Grok alcanzó 150.000 visualizaciones y aún permanece disponible en la plataforma, a pesar de haberse demostrado la falsedad de esa afirmación.

En paralelo, también circuló en Telegram y X una versión que señalaba una supuesta confesión del gobierno iraní de haber sido autor del ataque por error en su propio territorio. Sin embargo, no hubo comunicados oficiales de ninguna institución gubernamental que respalden ese relato. De hecho, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, denunció a través de un mensaje en su cuenta de X que la escuela “fue bombardeada a plena luz del día” y manifestó que los crímenes contra el pueblo iraní “no quedarán impunes”.

En el plano local, hubo cuestionamientos a una imagen que fue portada de la edición papel de la diaria, en la que se informaba que la ONU exigió una investigación por la muerte de casi 200 víctimas, en su mayoría niños. La acusación señala que la fotografía no corresponde a los funerales, sino a una supuesta fotografía de Indonesia en la época del Covid-19. En este caso Grok volvió a fallar y acompañar la desinformación, y también la senadora nacionalista Graciela Bianchi salió a decir que se trataba de una imagen falsa. Sin embargo, su veracidad fue confirmada por las agencias internacionales, geolocalizada por expertos en OSINT y en una búsqueda inversa se puedo constatar que no hay registros de su circulación previo a la fecha de publicación.

Muerte del ayatolá Jameneí

El principal golpe asestado a Irán fue el asesinato de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, quien detentaba esa posición desde 1989 y que murió en un bombardeo a la residencia oficial. Esto derivó en la circulación de imágenes que supuestamente mostrarían el cadáver de Jameneí bajo los escombros de un edificio en ruinas y rodeado de rescatistas, así como su cuerpo reposando dentro de un ataúd abierto en lo parecería su funeral.

Sin embargo, todas estas imágenes son falsas y en ambos casos corresponden a contenido generado mediante IA. Si bien medios británicos informaron que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habrían accedido a una imagen del cuerpo del ayatolá, por el momento esta no ha sido difundida públicamente

En redes sociales también se difundió un conjunto de cuatro videos en los que se observan explosiones en salas con hombres uniformados, que se presentan como si mostraran un “bombardeo” contra “sitios vitales” de Irán. Sin embargo, se trata de un montaje que circula desde diciembre de 2025 e incluye imágenes generadas con IA. Fue publicado por una cuenta de Instagram que de forma reiterada comparte fotos y videos creados artificialmente sobre el régimen iraní sin advertir que no son reales.

Respuesta iraní

Los ataques estadounidenses fueron contestados con lanzamientos de misiles y drones iraníes, dirigidos principalmente contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y Siria. En redes circuló una serie de videos en los que pueden verse rascacielos en llamas, aeropuertos derrumbados o misiles cayendo sobre las ciudades. Sin embargo, si bien estos ataques ocurrieron, la mayoría de los contenidos audiovisuales resultaron ser falsos o engañosos.

El 1° de marzo la Agencia de Noticias de la República Islámica informó a través de su cuenta de X que Irán había lanzado cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, apostado en el Golfo Pérsico, aunque este anuncio fue desmentido por el Comando Central del Gobierno de Estados Unidos. A la par de este anuncio, en redes circuló una grabación en la que se observa un ejemplar similar al señalado, incendiado y hundiéndose. No obstante, las imágenes presentan signos de ser creadas mediante inteligencia artificial y corresponden a una desinformación que comenzó a circular en junio de 2025, de acuerdo con lo verificado por Maldita.es..

Por otra parte, el contenido apócrifo estuvo acompañado de material engañoso, por ejemplo con la utilización de imágenes reales pero fuera de su contexto original. Este es el caso de una publicación con casi 4 millones de visualizaciones en X, que muestra un supuesto bombardeo a la “sede de la CIA en Dubái”, ubicada en un rascacielos que habría sido alcanzado por misiles iraníes.El video, sin embargo, no corresponde a Dubái, sino que refiere al incendio de un edificio residencial ocurrido en 2015 en la ciudad de Sharjah.

Algo similar ocurrió con un video atribuido a un ataque sobre un edificio en Manama, capital de Bahréin. Si bien la ciudad fue alcanzada por los ataques, el material viral no es real, sino que fue generado por IA, de acuerdo a lo chequeado por Verifica RTVE. Este mismo video fue utilizado para “informar” ataques en Dubái y Tel Aviv.

