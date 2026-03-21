A finales de diciembre la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a desplegar un nuevo sistema de recolección de residuos, que implicará la sustitución paulatina de buena parte de los actuales contenedores presentes en la vía pública por contenedores intradomiciliarios, que deberán mantenerse en el interior de cada vivienda, e intraprediales, que se ubicarán en áreas comunes de complejos habitacionales y edificios de propiedad horizontal.

La semana pasada este sistema fue implementado en el barrio de Carrasco, y se produjo un debate entre integrantes de la oposición montevideana, encabezada por el excandidato a intendente por el Partido Nacional Martín Lema, y figuras del oficialismo, quienes expusieron posturas en contra y a favor del nuevo plan.

Las primeras críticas surgieron luego de demoras en la recolección de basura derivadas de la sucesión de paros realizados por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales la segunda semana de marzo. En ese contexto, Lema propuso como alternativa la privatización del servicio de limpieza y cuestionó el “modelo” propuesto desde la IM. “Entendemos que no hay ningún cambio”, afirmó el excandidato en rueda de prensa, y agregó que la pretensión es que el “intendente reaccione” y que “si sigue con los modelos y las fórmulas de siempre Montevideo va a seguir entre la mugre”.

Por su parte, la senadora frenteamplista Liliam Kechichián respondió que “el modelo no es privatizar” sino que es “cambiar la recolección de residuos y sacar la basura de la calle”. “Hay muchos servicios que ya están tercerizados. No es ese el camino. El camino es un cambio de modelo en la recolección de los residuos que tiene que ver con sacar la basura de la calle. Eso ya se está implementando en varios barrios”, afirmó la senadora y señaló que ya se entregaron 17.000 contenedores individuales y 800 intraprediales.

De acuerdo a la información en línea de limpieza y gestión de residuos de la IM, los niveles más bajos de recolección se dieron entre los días 6 y 12 de marzo, periodo en que un 36% de los contenedores permaneció con una acumulación de hasta dos días. Asimismo, la situación más crítica se dio el 11 de marzo, día en que un 19,6% de los contenedores presentó una acumulación de residuos de 4 días, situación que se normalizó para el 18 de marzo.

Cambios en sistema de recolección

Consultado por la diaria Verifica el director de Desarrollo Ambiental departamental, Leonardo Herou, explicó que el modelo desplegado por la IM contemplará aquellas zonas de alta densidad donde no puedan implementarse los contenedores intradomiciliarios. Esto se solventará con la distribución de contenedores intraprediales, que se ubicarán en las áreas comunes de edificios y complejos, o con el mantenimiento de de los actuales contendores públicos, los que se estima que serán reducidos de los actuales 11.700 distribuidos en toda la ciudad a apenas 5.200.

“Eso permitirá que le entreguemos contenedores intradomiciliarios a más de 220.000 familias, de los cuales más de 50.000 tendrán doble contenedor con compostera. Será de acuerdo a las características de los barrios. Estamos arriba de 150.000 familias que tendrán contenedores intraprediales en los complejos habitacionales”, señaló el jerarca, quien definió el resultado al momento como “muy bueno”.

El esquema de reciclaje intradomiciliario e intrapredial prevé una frecuencia de reciclaje de tres días a la semana, con vaciados diferenciados para materiales reciclables en aquellas zonas que cuenten con doble contenedor. Herou afirmó que la proyección de la comuna es aumentar los niveles de reciclaje en origen, lo que permitirá acercarse a las metas ambientales previstas.

De acuerdo a la presentación realizada el pasado febrero ante la Junta Departamental en el marco de la presentación del Presupuesto para el actual periodo, la IM señaló que la meta definida para 2026 es alcanzar 68.500 hogares con recolección de residuos intraprediales e intradomiciliarios. Parte del avance ya se ve reflejado en el sistema en línea de gestión ambiental de la comuna, que disponibiliza los indicadores de limpieza y recolección de residuos en tiempo real. En la actualidad los barrios que ya cuentan con este sistema en funcionamiento son Carrasco, Abayubá, Prado Norte, Capurro, Nuevo Lamas, Santiago Vázquez y parte del Cerro.

Herou señaló que el ritmo de implementación aumentará con la aprobación del presupuesto, que se logró con los votos del oficialismo el pasado miércoles. Esto permitirá incorporar el equipamiento restante necesario para la ejecución del modelo, como los camiones de carga trasera, diferentes a los utilizados para los contenedores públicos, que son de carga lateral que serán mantenidos para cubrir los barrios que permanecerán con el sistema actual y aumentar la frecuencia de recolección.