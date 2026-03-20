Tras varios días de rumores y especulaciones crecientes en redes sociales acerca de su supuesta muerte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó una conferencia de prensa en la que bromeó con los periodistas presentes sobre su estado de salud: “Estoy vivo, todos ustedes son testigos”.

El 13 de marzo, el primer ministro israelí había brindado un discurso para exponer los objetivos de la campaña militar iniciada en contra de Irán a finales de febrero que, según afirmó, buscaba “atacar al régimen terrorista en Irán, continuar la lucha contra sus afiliados y garantizar la seguridad y el futuro de Israel”.

Sin embargo, el mensaje difundido a través de sus redes sociales inició una serie de desinformaciones y teorías conspirativas que acusaban que el video había sido generado mediante inteligencia artificial, recurso utilizado bajo el supuesto intento del gobierno israelí de ocultar la muerte de Netanyahu por ataques de Irán. Las primeras versiones divulgaron capturas del video donde se aprecian las manos del líder israelí con al menos seis dedos, característica usual del contenido generado mediante IA.

Un chequeo realizado por la española Agencia EFE demuestra, mediante un análisis de las imágenes, que el video es real y que el fotograma utilizado en los bulos fue el correspondiente al segundo 0.33 del video. El supuesto sexto dedo del mandatario se debe en realidad a un efecto óptico generado por una sombra sobre el lateral de su mano y al movimiento de la cámara que genera un barrido momentáneo en las imágenes.

Al mismo tiempo, en redes se divulgaron una serie de videos que muestran a varias ambulancias trasladando personas cubiertas con sábanas, entre las que se asegura que se encuentra el cuerpo del primer ministro, luego de haber muerto tras un ataque a su residencia oficial. Sobre esto, el servicio de verificación de RTVE señaló que los videos corresponden en realidad a imágenes tomadas el 12 de marzo en Beirut, capital de Líbano, luego de un bombardeo perpetrado por Israel.

Esto derivó además en que el gobierno israelí, ya el 15 de marzo, emitiera el primer contenido desmintiendo las versiones virales, a través de un video que muestra a Netanyahu haciendo un pedido en un café y bromeando con la audiencia sobre la situación, a la que muestra ambas manos para demostrar la veracidad del contenido. No obstante, esto no fue suficiente para frenar la oleada de posteos desinformantes, y ese mismo contenido alimentó aún más la teoría.

Dos días más tarde, el 17 de marzo, las cuentas oficiales de la Oficina del Primer Ministro divulgaron otra imagen donde se ve a Netanyahu realizando una llamada telefónica junto a dos altos mandos de las Fuerzas de Defensa Israelí y “ordenando la eliminación de los oficiales del régimen iraní”, según afirma la publicación.

Sin embargo, esto también inició nuevas teorías, ya que se señaló que la imagen no era actual, sino que correspondía a una tomada a comienzos de febrero. Para esto se basaron en los resultados de la búsqueda inversa de imágenes de Google, que derivan a publicaciones del periódico israelí Haaretz fechadas el 4 de febrero, pero una verificación realizada por el sitio de fact-checking Maldita.es señaló que la publicación no presenta la imagen señalada. Al mismo tiempo, la IA de X, Grok, también señaló equivocadamente que la imagen había sido tomada en el pasado al responder a las consultas de usuarios: “Es una foto antigua reutilizada”.

Finalmente, este 19 de marzo, Netanyahu debió realizar una conferencia de prensa en vivo, anunciada previamente, para demostrar que permanece con vida. “En primer lugar, solo quiero decir: estoy vivo, y todos ustedes son testigos”, afirmó a los periodistas presentes, en un video que, al igual que los anteriores, está siendo señalado de haber sido creado mediante inteligencia artificial.

“Después de ver esto, estoy convencido de que no está vivo. Querían que se viera. No cometen errores así. “Mira el video de abajo donde el puño de su camisa aparece mágicamente debajo de su chaqueta de la nada”, afirma un usuario de X, al presentar un video completamente pixelado y de baja calidad.

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