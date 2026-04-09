Cuba atraviesa su crisis económica más grave desde el llamado “período especial”, etapa en la que la isla debió afrontar la pérdida de su principal socio comercial, la extinta Unión Soviética, y que derivó en una prolongada recesión que marcó la década de 1990. El contexto actual está mediado por los reveses iniciados durante la primera administración de Donald Trump, en la que Estados Unidos abandonó su postura dialoguista con el régimen cubano e impuso una serie de sanciones. Esto se vio agravado por el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020, que interrumpió el ingreso de turistas, principal fuente de divisas, y empujó al país a una delicada situación económica que persiste desde entonces.

El punto más crítico se alcanzó luego de la intervención estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero, que implicó la interrupción del envío de embarques de petróleo a la isla por parte del gobierno venezolano. Esto significó el recrudecimiento de una crisis energética que afecta a toda la cadena productiva, ante la imposibilidad de operar las centrales térmicas abastecidas con el petróleo venezolano.

Ante este escenario complejo, a lo largo de todo el mundo surgieron iniciativas de apoyo y envío de ayuda humanitaria por parte de estados y organizaciones, para atender necesidades urgentes en el abastecimiento de alimentos e insumos médicos. El principal aportante hasta el momento ha sido México, cuyo gobierno anunció el envío de 800 toneladas de alimentos mediante buques de la Marina.

A esta iniciativa se sumó el gobierno uruguayo, que anunció el 31 de marzo el aporte de 20 toneladas de leche en polvo, ayuda que está siendo coordinada con el gobierno mexicano. No obstante, en los últimos días han surgido denuncias por parte de usuarios de redes sociales que afirman que las donaciones enviadas desde Uruguay están siendo revendidas en locales comerciales cubanos, versión sustentada por la difusión de imágenes de costales de leche en polvo Conaprole disponibles en centros de abastecimiento de Cuba.

¿Venta de productos donados?

En la última semana se divulgó una serie de posteos que apoyan la versión de la supuesta venta en Cuba de productos uruguayos donados, y contó incluso con el aval de la diputada por el Partido Nacional Leydis Aguilera, nacida en Cuba, quien afirmó en una entrevista con Montevideo Portal que buena parte de los productos donados caen “a manos de militares”. Esto está alineado con un informe realizado por los servicios informativos de TV Azteca, medio que informó sobre la posible circulación de productos provenientes de donaciones en cadenas privadas de venta.

Sin embargo, en redes han circulado imágenes que no son actuales, sino que pueden ubicarse en línea desde al menos enero de 2026, publicadas por el periodista cubano Mario J Pentón en el medio independiente Periódico Cubano. En el artículo no se denuncia la venta de donaciones, sino el excesivo costo de los productos en una tienda gubernamental, donde la bolsa de 25 kg de leche en polvo se comercializa un precio de 243 dólares, superior al su precio de venta en Uruguay, que es de aproximadamente 175 dólares.

Asimismo, las donaciones recibidas por Cuba no son la única vía por la que ese país recibe productos de Conaprole, ya que desde hace años es uno de los destinos de exportación más importantes de la empresa, siendo la leche en polvo el principal producto enviado. De acuerdo con Uruguay XXI, las exportaciones a Cuba totalizaron 8,6 millones de dólares, de los cuales un 74% corresponde a productos lácteos. Esta cifra es incluso superior a la de 2024, año en que se exportaron bienes por 6,4 millones de dólares, 78% correspondiente a productos lácteos. En lo que va de 2026 ya han sido exportadas mercancías por más de 700.000 dólares, 81% en lácteos.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández Secco, informó a la diaria Verifica que la compañía ha enviado embarques de ese producto en enero y febrero a demanda de clientes privados, por lo que cabe la posibilidad de que el abastecimiento denunciado provenga de importaciones. Por otra parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csusaki, señaló que a la fecha aún no ha llegado a Cuba la donación anunciada por Uruguay.