El gobierno uruguayo enviará alrededor de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba como ayuda ante la crisis energética que atraviesa la isla, en el marco del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. La escasez de combustible que afecta la economía cubana se agravó luego de que, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, se cortase el suministro de petróleo venezolano hacia la isla.

Según informó Subrayado y confirmó la diaria, la ayuda humanitaria de Uruguay llegará a Cuba desde un barco que saldrá de México. El envío fue coordinado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. A principios de febrero, Sheinbaum anunció que su gobierno estaba preparando el envío de ayuda humanitaria a la isla, que consiste, principalmente, en alimentos y otros insumos básicos.

El 19 de febrero, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en el marco de la interpelación realizada por la oposición, anunció que “agencias de organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en recursos alimentarios”, se habían contactado con Uruguay para analizar la posibilidad de enviar ayuda humanitaria. “Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, ayuda humanitaria, nosotros felices”, manifestó en aquel entonces Lubetkin, si bien señaló que había un “problema” con el transporte de los alimentos hasta la isla.

Según supo la diaria, la leche en polvo llegará en las próximas semanas. Todavía no hay una fecha exacta sobre la partida de la embarcación que arribará a la isla desde México, país encargado de la logística. El viernes, el gobierno de México informó que un barco de ayuda humanitaria con 96 toneladas de alimentos había llegado a Cuba.

Este lunes, además, el buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba con más de 700.000 barriles con unas 100.000 toneladas de petróleo crudo. De acuerdo con la agencia Efe, Sheinbaum confirmó la semana pasada que México estaba colaborando con las autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo.

El viernes 20 de marzo, a su vez, una delegación del Frente Amplio (FA) encabezada por su presidente, Fernando Pereira, mantuvo una reunión en La Habana con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Pereira viajó junto a la exdiputada Ana Olivera (Partido Comunista), el diputado suplente Heber Bousses (MPP) y el titular de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, Fernando Gambera.

La delegación del FA también participó en el Convoy Nuestra América a Cuba, que reunió a unas 600 personas de distintos países en el Palacio de Convenciones de La Habana, en solidaridad con el pueblo cubano.