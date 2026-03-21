Una delegación del Frente Amplio (FA), encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, mantuvo una reunión este viernes en La Habana con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. “Agradecí el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su revolución, especialmente en estos momentos de brutal recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos”, escribió en X el mandatario cubano, al término del encuentro.

Pereira viajó a la isla junto a la exdiputada Ana Olivera (Partido Comunista), el diputado suplente Heber Bousses (MPP) y el titular de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, Fernando Gambera (Vertiente Artiguista). También estuvo presente en la reunión con Díaz-Canel el embajador uruguayo en Cuba, Juan Canessa.

Según informó el gobierno cubano, Díaz-Canel expresó a los dirigentes frenteamplistas un “agradecimiento eterno por estar con Cuba en esta hora difícil”. Pereira, en tanto, dijo que “la vida de la mayoría de nosotros ha estado atravesada por el ejemplo de la Revolución Cubana”. Además, valoró especialmente el trabajo de las brigadas de médicos cubanos en Uruguay en la Operación Milagro.

La delegación del FA también participó en el denominado Convoy Nuestra América a Cuba, que reunió este viernes a unas 600 personas de varios países en el Palacio de Convenciones de La Habana, en solidaridad con el pueblo cubano. “Sabemos lo que significa venir a Cuba”, afirmó Díaz-Canel en dicha instancia.

La visita de los dirigentes frenteamplistas se da días después de que, en conjunto con las organizaciones sociales que integran el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, la fuerza política realizara una caravana en Montevideo y la zona metropolitana “por la paz y contra el bloqueo”.

“Las amenazas, acusaciones y órdenes firmadas” por el gobierno estadounidense “contra el pueblo cubano todo llegan, sin duda, a calificarse como un crimen de lesa humanidad”, se afirmó en la proclama que se leyó aquel día al finalizar la caravana.