Bajo la consigna “por la paz y contra el bloqueo imperialista”, este sábado se desarrolló una caravana, que partió desde distintos puntos de la capital y el área metropolitana y terminó en el Palacio Legislativo, en apoyo y solidaridad con Cuba. La movilización fue organizada por el Comité Uruguayo Antiimperialista en Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, que está integrado por el PIT-CNT, el Frente Amplio (FA), Fucvam y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Con banderas de Cuba y Uruguay juntas, y otras del PIT-CNT y el FA, los manifestantes llegaron al punto de encuentro sobre el mediodía, tanto a pie como en vehículos, y se acercaron al escenario instalado en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Entre el público presente había ciudadanos cubanos, como así también de otras nacionalidades, quienes en algunos casos llevaban remeras en alusión a la revolución cubana.

Sobre las 13.00, ya con el resto del público presente, se leyó una declaración. La lectura estuvo a cargo de las actrices Estela Cuña y Elsa Mastrangelo. Junto al escenario se hicieron presentes varios dirigentes sindicales, entre ellos, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Javier Diaz, Marcelo Abdala y José Olivera, al finalizar la Caravana por la paz, el 28 de febrero. Foto: Martin Hernández Müller

Al inicio de la proclama, Cuña y Mastrangelo leyeron: “Hoy la patria grande está siendo agredida de forma brutal por el imperialismo yanqui. Son prueba de esta agresión el despliegue armamentístico en el Caribe, que atentó contra cualquier lancha que circulara por esas aguas internacionales, y asesinó a más de 80 personas; el bombardeo directo a Venezuela, que ocasionó la muerte de un centenar de personas entre civiles y militares, 32 cubanos entre ellas; y las amenazas, acusaciones y órdenes firmadas contra el pueblo de Cuba, [que] llega sin duda a calificarse como un crimen de lesa humanidad”.

En la declaración se señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera al gobierno cubano “como una amenaza inusual y extraordinaria, y pretenden someterla por el hambre, prohibiendo el abastecimiento de combustible a la isla, instruyendo la creación de un sistema de aranceles adicional y la creación de un sistema de aranceles adicional para aquellos países que pretendan directa o directamente enviarles petróleo”. Esto, se apuntó, “se suma al bloqueo económico, comercial y financiero que los cubanos resisten desde hace más de 60 años, y que podría calificarse como asfixiante”.

“A pesar del grito desesperado de los pueblos que en el mundo alzaron su voz, no hubo ni hay hoy norma ni pacto internacional que quede en pie. Se hacen añicos ante la prepotencia imperial desatada, incluso la propia Constitución de Estados Unidos salta por los aires”, se afirmó en otra parte de la proclama. “Hoy rige la salvaje ley del más fuerte, pero Cuba ha demostrado a través de la historia que no se doblega. Cuba no está sola”, leyó Cuña.

“Denunciamos esta nueva arremetida imperialista y convocamos al movimiento popular a seguir organizando y articulando acciones de solidaridad y denuncia. El pueblo uruguayo tiene una larga historia de hermandad y solidaridad con los pueblos. No somos el patio trasero de nadie. Por un territorio de paz para América Latina y el Caribe, y por tanto, por un territorio sin bloqueo”, finalizó la declaración, entre gritos y aplausos.

Caravana en apoyo a Cuba, el sábado 28 de febrero en Montevideo. Foto: Martin Hernández Müller

Topolansky: “La solidaridad con un pueblo que está acosado es un gesto humanidad elemental”

La exvicepresidenta de la República y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, se hizo presente este sábado en el acto por Cuba y brindó una breve rueda de prensa, en la que señaló que “la solidaridad con un pueblo que está acosado con la energía, con la comida y la medicina es un gesto de humanidad elemental”.

Topolansky sostuvo que actualmente “el mundo está caótico”. “Sé que los pueblos, como el brasileño, el argentino y el paraguayo, los que saben lo que son determinadas vicisitudes, pueden tener el mismo sentimiento que yo. Una cosa pueden ser los problemas políticos generales, pero ejecutar un cerco de hambre a la gente es duro”.

Consultada sobre la posibilidad de que el gobierno uruguayo envíe ayuda a Cuba, Topolansky dijo que “el país hace lo que puede”. “Ahora Uruguay está viendo cómo hacer para enviar ayuda, pero estamos en el sur del sur. No se olviden que esta es la capital más al sur del mundo”, apuntó.

Sobre la actualidad y el futuro del gobierno cubano, expresó: “Hay una falta de información colosal. Es difícil opinar porque no hay información, porque si me preguntan qué pienso de lo que pasa en Venezuela, respondo que primero necesito información. Dentro de 30 años desclasificarán la información, pero yo estaré en tierra en 30 años”.

La dirigente por el MPP agregó: “Escucho el canal de la Deutsche Welle, la BBC, France24, la CNN y otros, pero ¿quién dice la verdad? Lo primero que pasa en un conflicto es que muere la verdad; entonces, más vale quedarse a hacer la solidaridad posible, calladito la boca, y esperar a que se despeje”.

Caravana en apoyo a Cuba, el sábado 28 de febrero en Montevideo. Foto: Martin Hernández Müller

José Olivera: “El gobierno debería tomar nota de movilizaciones como esta”

En diálogo con la diaria, el responsable del área de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, José Olivera, sostuvo que la movilización de este sábado, que concentró a miles de personas, demuestra “el reflejo de la concepción internacionalista, antiimperialista y solidaria del pueblo uruguayo, con un conjunto de organizaciones sociales y políticas que, a partir de una coordinación con un criterio de unidad y amplitud, convocó a buena parte del campo popular del pueblo”.

Olivera puntualizó que la movilización “no fue solamente en Montevideo, sino también en varios puntos del país”. La manifestación, sostuvo, fue “por la paz en la región, por seguir manteniendo a América Latina como una región de paz, tal cual lo declaró la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] ya hace algunos años, pero particularmente en solidaridad con el pueblo cubano ante este asedio que ha reforzado el criminal bloqueo de los Estados Unidos que lleva ya más de 60 años, y en la comunidad internacional ha venido desde hace décadas condenando”.

Con respecto a la posición del gobierno uruguayo, Olivera consideró que la administración encabezada por Yamandú Orsi “debería tomar nota de movilizaciones como esta por Cuba”. Sostuvo que, “en su capacidad y sensibilidad, el gobierno debería rápidamente tomar medidas”. “Vuelvo a reiterar, [medidas] de reciprocidad y solidaridad que el pueblo cubano ha tenido con el pueblo uruguayo. Confío en que el gobierno no permanecerá insensible y tendrá una respuesta en el marco de las respuestas que están dando otros gobiernos en la región”, expresó.

Este mismo sábado a las 18.00 habrá una segunda movilización vinculada a Cuba, desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hacia la plaza Independencia, bajo la consigna “por la libertad de Cuba y los presos políticos”. La convocatoria es impulsada por el grupo Cubanos Libres en Uruguay, entre otros colectivos.