El buque petrolero Anatoli Kolodkin, de bandera rusa, llegó este lunes a Cuba con más de 700.000 barriles –con unas 100.000 toneladas de crudo–, según informó la cadena CNN con base en una comunicación del Ministerio de Transporte de Rusia.

La llegada del carguero supone un respiro para la isla, que enfrenta interrupciones en el suministro eléctrico desde el fin del año pasado, debido a la intensificación de las sanciones energéticas impuestas por parte del gobierno de Estados Unidos a principios de este año.

A pesar de ello, el buque ruso no fue interceptado por fuerzas estadounidenses; el gobierno de Estados Unidos justificó su pasaje con base en razones humanitarias. Se estima que la cantidad de crudo que llegó a la isla sería suficiente para reponer la red energética durante algunas semanas.

En una rueda de prensa consignada por Associated Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a su gobierno “no le importa” la llegada del petrolero ruso, ya que los habitantes de la isla “tienen que sobrevivir”. El mandatario expresó repetidamente su indiferencia ante la posible llegada de otros buques. “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema con eso, sea Rusia o no”, manifestó.

No obstante, Trump afirmó que Cuba es “un país en vías de fracasar” y aseguró que “será el siguiente”, en referencia a la agresión militar que ordenó contra Venezuela, en primer lugar, y al ataque conjunto que desplegó junto a Israel en Irán, días después.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, agregó en conferencia de prensa este lunes que la decisión de no bloquear la llegada del petrolero ruso no implica un “cambio formal” en la situación. Sostuvo que el gobierno de Estados Unidos adoptó la decisión “de manera de satisfacer necesidades humanitarias del pueblo cubano”. “Aún reservamos el derecho de embargar buques, si es aplicable, que se dirigen a Cuba y que violan la política de sanciones de Estados Unidos”, añadió.