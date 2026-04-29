En los últimos días se viralizó en redes sociales un posteo que difunde un ranking de países según la cantidad de “robos cada 100.000 habitantes”, en el que Uruguay aparece en el primer lugar con una tasa de 4.228 casos. La información divulgada por el usuario de X @patobonato, quien se presenta en su perfil como “analista de países”, superó las 120.000 visualizaciones en pocas horas y también fue amplificada por las cuentas de La Derecha Diario.

Sin embargo, la publicación incluye datos inexactos para varios de los países mencionados y, en el caso de Uruguay, presenta cifras muy por encima de los indicadores actuales. Además, omite países con valores significativamente más altos y no especifica la metodología empleada.

Según el Anuario 2025, publicado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, la tasa actual de hurtos se ubica en 2.795,7 cada 100.000 habitantes al cierre de 2025. El informe muestra cierta estabilidad en la evolución de la tasa hasta 2018, año en que se produjo un salto de 25,7% y se alcanzaron los 4.163 hurtos cada 100.000 habitantes, récord de la serie. No obstante, a partir de entonces se produjo un paulatino descenso hasta el nivel actual, el más bajo desde el comienzo de la serie en 2013.

De igual forma, la tasa de rapiñas, entendidas como robos cometidos mediante violencia o amenaza, mostró una evolución similar a la de los hurtos. En 2013 se situaba en 524,2 casos cada 100.000 habitantes, pero hacia 2018 registró un fuerte incremento que la llevó a un pico de 870,8. Desde ese punto, inició una tendencia sostenida a la baja durante el último quinquenio, hasta descender a 436,2 cada 100.000 habitantes en 2025.

El posteo retoma una desinformación viralizada en noviembre de 2025 que presenta datos de índices de criminalidad erróneos. En aquel entonces, un posteo de La Derecha Diario refería al sitio web World of Statics que, no obstante, no ofrecía bases de datos similares a la divulgada. Para esta ocasión, ese mismo posteo cita como fuente a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sin embargo, los datos ofrecidos por ese organismo presentan grandes diferencias con las últimas cifras publicadas.

La UNODC, mediante su Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos establece una serie de parámetros comunes para estandarizar las categorías de incidentes criminales entre los distintos países. Bajo esa línea, el Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) revela estadísticas sobre el delito de “robo” siguiendo dicha clasificación, cuya definición resulta similar a la que la normativa uruguaya aplica a las rapiñas.

Según el último ranking difundido por la OEA, los países con mayores tasas son Argentina (1.010,3), Colombia (937), Uruguay (732,2), Costa Rica (718,2) y Chile (645). Si se tienen en cuenta los hurtos, en 2022, último dato disponible, Uruguay registró una tasa de 3.417 casos cada 100.000 habitantes, lejos de la cifra señalada en el ranking. Solamente la tasa registrada en 2019, la más elevada de la serie, se ubica próximo al guarismo presentado en el posteo, año en que la tasa de hurtos alcanzó los 4.299 cada 100.000 habitantes.