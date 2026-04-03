Durante la última semana se difundió en plataformas digitales una publicidad engañosa que promociona supuestas inversiones en UTE a partir de $10.500. No obstante, se trata de información falsa y forma parte de una maniobra de estafa en línea divulgada a través de diversas plataformas como Facebook, Instagram, Youtube así como en cadenas de correos.

Las publicaciones comenzaron a circular a partir del 23 de marzo y utilizan además la imagen de la periodista Viviana Ruggiero de Telenoche, que reitera una maniobra realizada en noviembre de 2025 y motivó entonces una aclaración por parte de ese informativo.

“El futuro de tus hijos depende de decisiones como esta”, dice una de las publicidades. De acuerdo a la biblioteca de anuncios de Meta, las publicidades son pagadas a través del perfil de Facebook “La Chispa”, página que utiliza el logo del periódico Clarin de Argentina. Al hacer clic en el anuncio, el usuario es redirigido a una página que aparenta ser el sitio oficial de UTE. No obstante, se trata de una web apócrifa que replica los elementos del portal original, pero que está alojado bajo el dominio “sorbish.com”.

A la par, en Instagram se anunciaron una serie de posteos a través de cuentas que simulan ser los canales oficiales de UTE, en los que la empresa estatal ofrecería “nuevas alternativas” de inversión hasta 10.000 solicitantes. “Descubre cómo funciona y qué opciones están disponibles hoy”, invita la publicación.

En el plano de lo posible

La viralización de estos posteos se dio a pocos días de que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, planteara públicamente la propuesta de abrir las empresas públicas a la inversión de ahorristas particulares. En primera instancia, Sánchez mencionó la posibilidad de que las empresas estatales ofrecieran acciones en la Bolsa de Valores, medida que fue descartada ante la imposibilidad inconstitucional.

Por otra parte, quedó abierta la puerta al ofrecimiento de acciones en empresas “satélite” de derecho privado pertenecientes a las grandes compañías como UTE, OSE, Antel y Ancap. Un ejemplo viable fueron las empresas creadas para administrar los parques eólicos operados por UTE. Sin embargo, de momento no se han oficializado mecanismos de inversión en organismos del Estado.

Esta idea en el debate público generó confusión entre usuarios de redes sociales, quienes en algunos casos consideraron que estas publicidades formaban parte de esta iniciativa.

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