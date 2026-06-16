Del supuesto veto a Lamine Yamal a entradas falsas para los partidos: las desinformaciones que circulan durante el Mundial 2026

Imágenes manipuladas, videos fuera de contexto, rumores sobre futbolistas, falsas alertas sanitarias y sitios web fraudulentos forman parte de los engaños que circularon durante los primeros días de la Copa del Mundo.

Con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, las redes sociales se llenaron de contenidos engañosos que mezclan imágenes reales sacadas de contexto, publicaciones creadas con inteligencia artificial y afirmaciones sin evidencia que aprovechan el interés global por el torneo.

Tanto Maldita.es como Chequeado han desmentido estas versiones, que abarcan desde imágenes manipuladas hasta rumores sobre futbolistas, decisiones inexistentes de gobiernos y supuestas amenazas sanitarias. Uno de los contenidos más difundidos es una cadena de Whatsapp que alerta sobre un supuesto video llamado “Argentina campeón mundial”. Según el mensaje, abrir el archivo permitiría que un virus tomara el control del teléfono en apenas diez segundos.

El fiscal argentino especializado en ciberdelincuencia Horacio Azzolin indicó a Chequeado que no hay denuncias ni registros que respalden la advertencia. Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España explicó que este tipo de cadenas suelen ser bulos recurrentes que reaparecen periódicamente con distintos nombres adaptados a la actualidad. Por otra parte, esa misma desinformación ya había circulado después del Mundial de Qatar 2022.

Otra publicación viral que muestra a miles de aficionados neerlandeses vestidos de naranja asegura que se trata de la llegada de hinchas a Kansas City para apoyar a Países Bajos durante el Mundial. Sin embargo, una búsqueda inversa permitió comprobar que el video fue grabado en Hamburgo, Alemania, en junio de 2024, durante la Eurocopa. Las imágenes fueron tomadas antes de un partido entre Países Bajos y Polonia y posteriormente reutilizadas fuera de contexto.

También se difundieron publicaciones que afirman que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a Estados Unidos impedir el ingreso del futbolista español Lamine Yamal debido a su apoyo a la causa palestina. Sin embargo, no constan registros en línea de que esa solicitud haya existido. Aunque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, cuestionó públicamente al jugador por exhibir una bandera palestina durante los festejos del título de Liga con Barcelona, no hay registros de declaraciones de Netanyahu ni de gestiones para restringir la entrada del futbolista a territorio estadounidense. Además, medios deportivos informaron que Yamal ya se encontraba en Estados Unidos entrenando con la selección española antes del inicio del torneo.

La situación derivó en otra desinformación relacionada con el conflicto en Medio Oriente. Diversas publicaciones sostuvieron que España boicotearía el Mundial si Israel participaba en la competición. No obstante, el segundo no logró clasificarse para la Copa del Mundo y no existe ningún comunicado del gobierno español ni de la federación de fútbol anunciando una medida de ese tipo. Los verificadores detectaron que algunas publicaciones intentaban vincular la supuesta decisión con declaraciones políticas realizadas meses atrás por dirigentes españoles sobre la situación en Gaza, aunque ninguna hacía referencia al Mundial.

Entre las desinformaciones más difundidas en América también apareció un video de TikTok que asegura que Estados Unidos cerró sus fronteras a viajeros africanos debido al riesgo de propagación del ébola durante el campeonato. Chequeado concluyó que la información es falsa, y aunque existen restricciones sanitarias para personas que hayan estado recientemente en determinados países africanos afectados por brotes de la enfermedad, no se produjo un cierre general de fronteras ni una medida específica vinculada al Mundial.

Otro rumor ampliamente compartido desde al menos febrero de este año sostiene que la FIFA retiró a México de la organización del torneo tras una escalada de violencia registrada en Jalisco luego de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Sin embargo, las publicaciones son falsas y la FIFA no anunció cambios en las sedes y México continúa siendo uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

Imágenes falsas e IA

Entre el contenido desinformador también se encontraron imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Un ejemplo es el de un supuesto autobús de la selección japonesa detenido en Monterrey tras pinchar un neumático al caer en un bache. La fotografía, presentada como una “prueba” de los problemas de infraestructura en México, presenta indicios compatibles de generación mediante inteligencia artificial. Además, el vehículo mostrado no coincidía con el utilizado realmente por la selección japonesa.

Otro caso de manipulación digital involucró a la selección de Marruecos. En redes sociales se difundió una fotografía en la que varias mujeres aparecían pixeladas junto al plantel marroquí, lo que dio pie a mensajes que acusaban a la federación de censurarlas. La imagen original demuestra lo contrario y en la fotografía publicada por la propia selección las integrantes de la tripulación aérea aparecen visibles y sin ningún tipo de alteración.

Otra narrativa que circuló en varios idiomas sostenía que Donald Trump había propuesto invitar a Italia al Mundial para reemplazar a Irán y que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había rechazado la oferta con una respuesta contundente sobre el mérito deportivo.

Según Maldita.es, ni Trump ni Meloni pronunciaron las frases que les atribuyen las publicaciones virales. La desinformación se construyó a partir de declaraciones reales de otros integrantes de ambos gobiernos, pero las citas difundidas son apócrifas.

Las estafas que aprovechan el Mundial

Junto con las noticias falsas, organismos de seguridad detectaron una serie de fraudes dirigidos a aficionados que buscan entradas, viajes o productos relacionados con el torneo. El FBI alertó sobre al menos 36 sitios web que imitan la identidad visual de la FIFA para ofrecer entradas, paquetes turísticos o información aparentemente oficial. El objetivo es obtener datos personales y financieros de los usuarios.

También se identificaron entradas falsas o duplicadas vendidas fuera de los canales oficiales. En algunos casos, los compradores reciben códigos QR inválidos; en otros, la misma entrada es comercializada varias veces. Las autoridades recomiendan desconfiar de ofertas demasiado atractivas, vendedores que exigen pagos inmediatos y publicaciones que aseguran disponer de “las últimas entradas disponibles”. A esto se suman falsas ofertas laborales vinculadas al Mundial, sorteos inexistentes y tiendas en línea que simulan vender productos oficiales del campeonato.