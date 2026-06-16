¿El turismo fue la principal fuente de divisas en el primer trimestre? Lo que muestran los datos oficiales

Desde la Cámara de Turismo destacaron que el sector generó más ingresos que la exportación de bienes como la carne y la celulosa. Sin embargo, la comparación utiliza períodos distintos y puede inducir a interpretaciones erróneas.

El peso del sector turístico sobre la economía uruguaya volvió a estar en el debate luego de que un posteo del presidente de la Cámara de Turismo, Fernando Tapia, celebrara los ingresos generados por concepto de turismo receptivo durante el primer trimestre del año. De acuerdo con la publicación, que se acercó al medio millón de visualizaciones, los visitantes aportaron 843 millones de dólares entre enero y marzo de 2026. Si bien esto representó una reducción de 5,41% respecto a igual período del año anterior, el sector se posicionó como la principal fuente de ingreso de divisas, por encima de la carne, la celulosa y los lácteos.

El dato surge del último informe publicado por el Ministerio de Turismo, que señala que durante los primeros tres meses del año ingresaron 1.181.795 personas, quienes gastaron 842.835.020 dólares, equivalente a un promedio de 713 dólares por persona. Del total, 35,7% se destinó a alojamiento, mientras que 32,7% fue para alimentación. Le siguieron los rubros de compras (9,5%), gasto cultural y recreativo (9,5%) y transporte (8,9%).

Sin embargo, los datos utilizados para comparar al turismo con las exportaciones de bienes no corresponden al mismo período. Mientras que el turismo se mide para todo el primer trimestre, las cifras de bienes incluidas en el posteo refieren únicamente a las exportaciones registradas en marzo.

Según el informe mensual de comercio exterior de Uruguay XXI, en enero el país exportó carne bovina por 218 millones de dólares y en febrero por 239 millones. De esta manera, el acumulado al cierre de marzo alcanzó los 689 millones de dólares. Aun así, los ingresos generados por el turismo se ubicaron por encima de los obtenidos por este producto.

En la misma línea, durante los primeros tres meses del año la celulosa generó ingresos por 523 millones de dólares, seguida por los concentrados de bebidas (207 millones), los productos lácteos (197 millones), el trigo (144 millones) y la madera (126 millones).

Muestra favorable

Si bien el dato destacado resulta positivo para el sector, el período seleccionado coincide con el de mejor desempeño turístico del año. Al considerar la evolución de todo 2025, el primer trimestre representó el 43,6% de los ingresos turísticos anuales, según datos del Ministerio de Turismo. Por otra parte, el propio autor de la publicación señaló que otros servicios no fueron incluidos en la comparación, dado que aún no estaban disponibles los informes correspondientes al primer trimestre del año.

Al comparar los datos de cierre de 2025, el turismo continúa liderando entre los servicios que más ingresos generan. Según Uruguay XXI, de los 7.386 millones de dólares exportados en concepto de servicios, 2.479 millones, equivalentes al 34 %, provinieron del turismo. Bastante más atrás se ubicaron los servicios profesionales (26%), los informáticos (18%), el transporte (9%) y los servicios financieros (5%).

En lo que respecta a los bienes, el turismo quedó por detrás de la carne como principal fuente de ingreso durante 2025, ya que este producto generó 2.680 millones de dólares. En conjunto, el sector ganadero aportó 4.586 millones de dólares, con destaque del ganado en pie y los lácteos. El tercer lugar lo ocupó la celulosa, cuyas exportaciones alcanzaron los 2.307 millones de dólares en el año.