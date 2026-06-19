Es falso que TV Ciudad haya contratado a la cantante Luana como conductora

La afirmación que volvió a viralizarse por estas horas toma una versión periodística de mediados de mayo, que luego fue rectificada; tanto la artista como la Intendencia de Montevideo desmintieron que exista un acuerdo para que integre la programación del canal.

En los últimos días volvió a circular en redes sociales una publicación que afirma que la cantante uruguaya Luana Persíncula se incorporará a TV Ciudad como conductora de un programa de esa emisora. La versión fue compartida por usuarios en X y presentada como una decisión ya confirmada por el canal de la Intendencia de Montevideo (IM). Sin embargo, la información es falsa.

La desinformación utiliza una información que fuera publicada, y rápidamente rectificada, en un artículo de El País del 22 de mayo. Allí se señalaba que TV Ciudad incorporaría a Luana y a otros comunicadores para nuevos programas de su grilla bajo el título “TV Ciudad incorpora a Luana Persíncula y a otros cuatro comunicadores para nuevos programas de su grilla”. A partir de esa publicación comenzaron a registrarse reacciones y comentarios en redes sociales sobre una supuesta contratación de la artista por parte del canal municipal.

Poco después, el contenido fue rectificado. La versión actual de la nota publicada en el sitio web de El País mantiene el mismo titular en su enlace web, pero en el cuerpo del artículo ya no presenta a Luana como una incorporación confirmada de TV Ciudad. En cambio, explica que el canal evalúa distintos proyectos para su programación y menciona a la cantante únicamente como una de las figuras que fueron consideradas durante conversaciones preliminares.

Entre quienes reaccionaron entonces se encontró el edil nacionalista Diego Rodríguez, crítico habitual del medio capitalino y de la gestión del canal por parte de la IM. A través de su cuenta de X, Rodríguez cuestionó la eventual incorporación de Luana a la señal municipal y anunció la solicitud de un pedido de informes por la supuesta contratación.

Semanas después, a mediados de junio, capturas de pantalla y referencias a la versión inicial volvieron a difundirse en X como si se tratara de una contratación confirmada y vigente. En varios casos, los usuarios compartieron la información sin mencionar que el contenido había sido corregido posteriormente e incluso cortaron el logo del medio que había publicado y corregido la versión..

Consultada por la diaria Verifica, Luana aseguró que la versión es incorrecta y afirmó que no tiene “proyectos ni programas planificados con TV Ciudad”. Por su parte, la IM también desmintió la información y desde el gobierno departamental indicaron que “al día de hoy no hay ningún contrato firmado” entre la artista y la emisora municipal.

Luana participó de spots publicitarios de la campaña del Frente Amplio de cara al balotaje de 2019, y desde entonces fue señalada por sus participaciones en eventos masivos organizados tanto por la IM como el gobierno nacional. En 2023 participó del Montevideo Late y fue una de las figuras de los festejos por los 300 años de la ciudad, así como también se presentó en el acto de asunción de Yamandú Orsi en 2025 junto a otros artistas.

En esta ocasión, la desinformación coincidió con la presencia de la cantante en Miami con motivo del debut de Uruguay ante Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Bajo este contexto, durante toda la jornada previa al partido circuló la versión de que la artista sería quien entonara el himno uruguayo, situación que finalmente no se dio y que debió desmentida por la propia Luana.

.