Es falso que Uruguay imponga un examen de “conocimientos cívicos e históricos” para obtener la ciudadanía legal

En redes sociales se viralizó un supuesto cuestionario para la obtención de la ciudadanía uruguaya que, sin embargo, no es real.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un cuestionario de preguntas que correspondería a un supuesto examen de “conocimientos cívicos e históricos para la obtención de la ciudadanía uruguaya”, que, según advertía el posteo, habría sido emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La imagen del documento fue inicialmente divulgada por una usuaria de X en la noche del domingo pasado, luego del partido de la selección uruguaya ante Cabo Verde. De acuerdo con el posteo, las preguntas se desprenden de una prueba de conocimiento previa a la entrevista obligatoria para la obtención de la ciudadanía.

La publicación, que superó las 350.000 visualizaciones en menos de 24 horas, correspondió a un contenido humorístico que, sin embargo, no estaba explicitado, por lo que indujo al error a varios de los usuarios. Ante la consulta de la diaria Verifica, desde la cancillería aclararon que en la actualidad no se exige ese tipo de exámenes para la obtención de la ciudadanía legal.

De acuerdo con la normativa uruguaya, quien solicite la ciudadanía uruguaya por arraigo deberá tramitarla ante la Corte Electoral y demostrar residencia continua de tres años, o de cinco en aquellos casos en que el solicitante no tenga familia. Los intervalos de ausencia no podrán superar los seis meses.

El trámite se realiza en la Sección de Ciudadanía Legal de la Corte, donde el interesado mantendrá una entrevista ante funcionarios del organismo, y deberán presentar pruebas de arraigo como facturas de servicios públicos, certificados de estudio, o constancias laborales, certificado de movimientos migratorios y la presencia de dos testigos.

Luego de pasada la cita y emitido el fallo favorable, el solicitante recibirá la carta de ciudadanía, documento que deberá ser presentado ante el Registro Civil para su inscripción y posterior obtención de la credencial cívica.

Sin embargo, el trámite no prevé ningún tipo de prueba de conocimiento. Asimismo, en el proceso no participa ninguna dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y solamente puede ser realizado en territorio nacional.

Por otra parte, el propio documento presenta inconsistencias, como indicios de haber sido realizado mediante inteligencia artificial, así como el sello “Sección Consular Montevideo”, división que no existe dentro de la cancillería.

Práctica extendida

La imposición de pruebas de cultura local o conocimiento es habitual en otros países, así como los exámenes de idioma. En la Unión Europea son 13 los países que aplican este tipo de pruebas, mientras que en Estados Unidos comenzó a implementarse en 2006 hasta pasar a ser un requisito oficial y estandarizado a partir de 2008. En 2025, bajo la administración de Donald Trump, se incorporaron modificaciones al examen con el objetivo de aumentar su extensión y dificultad, especialmente en la sección de idioma inglés.

En Reino Unido, la prueba es obligatoria para todos los solicitantes de entre 18 y 65 años, y consta de 24 preguntas de cultura general que deberán ser respondidas en menos de 45 minutos. Por otra parte, Italia solo solicita la acreditación de nivel intermedio de la lengua italiana.

En España se impone una prueba de idioma español de dos horas y media de duración, de la que están exoneradas las personas nacionales de países de habla hispana. Además, se realiza una segunda prueba de 25 preguntas en formato de opción múltiple sobre cultura y sociedad española, que deberá responderse correctamente en al menos un 60%.

Para obtener la ciudadanía francesa, el país galo organiza tres pruebas: idioma, cultura e historia, y una entrevista presencial. En Corea del Sur, por su parte, los solicitantes deberán aprobar el Kinat, un examen que incluye preguntas sobre idioma, costumbres, cultura y sistema social del país.

En América Latina son pocos los países que requieren prueba de conocimientos para naturalizarse. En ese sentido, sobresale México, que solicita una prueba de historia, educación cívica y geografía del país, además de un examen de comprensión lectora de español. Otro es el de Colombia, cuyo examen mide los conocimientos sobre constitución política, historia, geografía y cultura.