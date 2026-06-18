Es falso que Yamandú Orsi haya afirmado que “cuando juega Uruguay no se labura”

En redes sociales se atribuyeron al presidente de la República una serie de frases que supuestamente habría pronunciado en una entrevista con Carve Deportiva; sin embargo, no existe registro de que haya realizado esas afirmaciones.

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales una serie de publicaciones que atribuyen al presidente de la República, Yamandú Orsi, declaraciones en las que habría dicho que cuando juega la selección uruguaya de fútbol “no se labura, se para el país”.

“Yo me tomo el día libre para ver la previa y apoyar a la Celeste”, señala una imagen viral que presenta las supuestas declaraciones como “polémicas”. El posteo, publicado inicialmente en X en la noche del 16 de junio, superó las 20.000 visualizaciones en menos de 24 horas y luego se difundió en otras plataformas, como Facebook e Instagram. La amplia difusión del contenido motivó la reacción de centenares de usuarios quienes condenaron las supuestas declaraciones del mandatario e incluso fue enviado para su verificación al BOT de la diara Verifica.

De acuerdo con la autora de la publicación, la frase “fue mencionada en una entrevista del presidente Yamandú Orsi en el programa Pasión Deportiva de Radio Carve Deportiva cuando hablaba de su posible viaje al Mundial”. Esa misma respuesta fue replicada de forma idéntica a todos los usuarios que consultaron por el origen de la versión.

Sin embargo, en la entrevista ocurrida en esa emisora en la edición del 6 de junio no constan registros de que Orsi haya vertido afirmaciones similares, a lo largo los casi 20 minutos que duró la conversación. En el intercambio, el mandatario se refirió a la importancia que tiene el Mundial de fútbol para los uruguayos y sostuvo que, tras la participación de Uruguay en Sudáfrica 2010, comenzó a generarse una “adhesión” diferente hacia la selección.

Además, en sentido contrario a lo que sostiene la publicación viral, Orsi descartó asistir al torneo al considerar que actualmente existen “un millón de dolores de cabeza” por resolver en el país. En ese contexto, señaló que la Rendición de Cuentas y la Ley de Competitividad constituyen “leyes centrales” cuya aprobación considera “fundamental”, por lo que las definió como prioridades de su gestión.

La revisión de la entrevista completa permite concluir que las frases difundidas en redes sociales no fueron pronunciadas por el presidente, así como no constan registros en línea de declaraciones similares en otras entrevistas recientes.