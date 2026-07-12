Es falsa la imagen que afirma que la recién designada en el área de Diversidad Sexual cobrará 320.000 pesos mensuales

La designación de Josefina González es real, pero la placa fue editada para agregar un salario que no figura en la publicación original de la diaria y que tampoco coincide con las remuneraciones oficiales del cargo.

Una imagen difundida en los últimos días en X e Instagram asegura que la referente transfeminista Josefina González, próxima jefa del departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, percibirá un salario mensual de 320.000 pesos. La placa utiliza la identidad visual de la diaria y reproduce parte del titular original de una noticia publicada la semana pasada.

Sin embargo, la publicación viral es falsa. Si bien la designación de González es real, la imagen que circula en redes sociales fue modificada para incorporar una afirmación sobre su remuneración que no aparece en la publicación original y cuya cifra no coincide con la información oficial disponible. El origen de la desinformación fue a través de las cuenta de X e Instagram de Ignacio Supparo quien cuestionó los “privilegios” que traería aparejada la designación.

Esto motivó la reacción de figuras públicas como la exfiscal Gabriela Fossati, quien afirmó, a través de un posteo de X, que le gustaría que le informaran “sobre los méritos y las razones de ese sueldo altísimo”. “Ser transfeminista no es un defecto, ni una virtud”, manifestó.

La noticia auténtica publicada por la diaria, informa que Josefina González asumirá como directora nacional de Diversidad Sexual, pero en ningún momento menciona el salario que percibirá por el cargo. Simplemente, el titular es: “La referente transfeminista Josefina González asumirá como directora nacional de Diversidad Sexual”.

La frase “ganará $320.000 mensuales”, que aparece en la imagen viral, fue agregada posteriormente, por lo que la placa que circula en redes no reproduce fielmente la publicación original.

Por otra parte, la cifra difundida tampoco coincide con las remuneraciones oficiales de los cargos equivalentes en la administración central. De acuerdo con la tabla de remuneraciones del Ministerio de Desarrollo Social, los jefes de departamento de dicha cartera están en la categoría salarial 14A y perciben un salario nominal de 122.362,90 pesos por 40 horas, según fuentes del MIDES.

Esa remuneración corresponde a todos los cargos políticos de ese nivel y se aplica de forma uniforme en los distintos ministerios, salvo que una norma específica establezca un régimen diferente. El monto viralizado supera en casi 200 mil pesos la remuneración nominal prevista para dicho cargo. Hasta el momento tampoco existe documentación pública que indique que la jefatura del departamento de Diversidad Sexual tendrá una remuneración distinta a la establecida.