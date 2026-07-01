La reducción del déficit de la Intendencia de Montevideo: en qué situación se encuentran las finanzas de la comuna capitalina

Las cuentas de la comuna pasaron de un déficit equivalente a 7,27% de los ingresos en 2024 a 2,21% en 2025.

La Intendencia de Montevideo (IM) afronta una reestructuración de gastos iniciada luego de la asunción de Mario Bergara, que implicó una reducción de 70% del déficit presupuestario de la comuna, al reducir de 60 millones de dólares a 18 millones de dólares. Esto significó que se redujeran los gastos por casi 2.000 millones de pesos, sopesado por una leve reducción de los ingresos de 312 millones de pesos. El resultado se tradujo en una caída del déficit de -7,27% en 2024, heredado de la gestión de Carolina Cosse, a -2,21% en 2025.

El mayor recorte se dio en las inversiones, que pasaron de 16% del total del gasto a solamente 11%. Bajo este contexto, la Junta Departamental de Montevideo aprobó cuatro fideicomisos por un monto total de endeudamiento de 260 millones de dólares que serán destinados a cuatro áreas: saneamiento, calles, veredas y limpieza. Por el camino quedó un quinto fideicomiso, de 40 millones de dólares, que hubiera sido destinado al plan de revitalización de la Ciudad Vieja, pero que fue dejado de lado por los ediles frenteamplistas porque no contaban con los votos que precisaban para su aprobación. De acuerdo con los datos de la propia IM, la carga de las amortizaciones del nuevo fideicomiso llegarán hasta el año 2050.

Los acuerdos brindaron margen de maniobra a la Intendencia de Montevideo, que al cierre del balance de 2024 se ubicó como el cuarto gobierno departamental con mayor déficit primario, solo por delante de Maldonado, Canelones y Cerro Largo, de acuerdo con los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Sin embargo, la situación del resto de las intendencias no es mejor, ya que solamente cuatro presentaron balances superavitarios ante el organismo: Río Negro, Artigas, Salto y Paysandú.

No obstante, la comuna capitalina es el gobierno departamental que recibe menor porcentaje de ingresos con respecto al total proveniente del gobierno nacional, solamente 9%, inferior al 44% de promedio de las otras 18 intendencias, según datos de la OPP de 2024. En el podio extremo se encuentran Treinta y Tres, que solventa el 64% de sus ingresos con recursos provistos del gobierno nacional, seguido de Cerro Largo (57%) y Artigas (55%).

El contraste con otras capitales

Mientras Montevideo encara una reestructuración para mitigar su déficit, el comportamiento de las finanzas públicas en otras grandes capitales de América Latina y Europa responde a marcos normativos sustancialmente distintos, donde el “déficit cero” operativo suele ser la norma. Ciudad de México constituye un caso particular dentro de América Latina porque, por mandato constitucional, debe aprobar y ejecutar un presupuesto equilibrado. Solo puede recurrir a niveles mínimos de endeudamiento neto, inferiores al 1% del producto bruto interno local, que deben ser destinados de forma exclusiva a infraestructura.

Por otra parte, Brasilia, que concentra funciones de ciudad y estado, presentó en 2024 un superávit de 2.329 millones de reales, que se traduce en un resultado primario de 7,3%. Ese mismo año, la Ciudad de Buenos Aires informó un superávit de 8,54% de los ingresos totales.

Asunción, capital de Paraguay, presenta desde hace años una grave crisis de gestión atravesada por la reducción de la recaudación y la pérdida de juicios millonarios. De acuerdo con la rendición de cuentas de 2024 de esa municipalidad, la ciudad registró un déficit financiero de 23 millones de dólares, 12,6% del total de ingresos.

En 2024, el Distrito Capital de Colombia, Bogotá, presentó un déficit fiscal respecto a los ingresos de ese año del entorno de 9,5%, y acumuló cuatro años consecutivos de déficit, según el Ministerio de Hacienda de ese país. La capital de Portugal, Lisboa, en 2025 registró un superávit presupuestal de 142 millones de euros, equivalente al 10,5% del presupuesto anual total de la ciudad. Situación similar presenta el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, en cuyos balances de 2024 presentó un superávit de 388 millones de euros, 5,6% del presupuesto total.