Vuelve a circular cadena viral falsa sobre supuesta visita de funcionarios

Como en 2025, una cadena que se reproduce a través de servicios de mensajería instantánea alerta a vecinos sobre un supuesto robo a domicilio con la excusa de tomar datos para un futuro censo.

Como en 2025, una cadena que se reproduce a través de servicios de mensajería instantánea alerta a vecinos sobre un supuesto robo a domicilio con la excusa de tomar datos para un futuro censo.

En las últimas horas volvió a circular por Whatsapp y servicios de mensajería una cadena que alerta sobre una supuesta visita de funcionarios. Esta misma ya había circulado en Argentina en setiembre de 2025, pero además lo había hecho en Uruguay y en diferentes países de la región con una pequeña variación.

En esta ocasión llegó al BOT de la diaria Verifica para consultar por la veracidad de la supuesta información, pero con una diferencia: en lugar de ser un “mensaje de Alta Seguridad” está encabezado con una supuesta visita de funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos, aunque dicha dependencia no existe en Uruguay (sí en Argentina), donde se llama Instituto Nacional de Estadística.

En setiembre de 2025 esta variante de la cadena viral fue desmentida por Chequeado en Argentina, pero antes había circulado desde mediados de 2024 en diferentes países de la región y en España.

Al igual que en 2025 en Uruguay, como fue verificado entonces por la diaria Verifica, fue identificada en México por Animal Político, en Venezuela por [Cazadores de Fake News], y Efecto Cocuyo (Venezuela), y en España por Newtral y RTVE Verifica. Además, el Ministerio del Interior colombiano y el gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador advirtieron en sendas ocasiones de la desinformación.

“Estimados vecinos: hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Son ladrones. Están en todas partes y lucen elegantes”, dice la cadena que circula y advierte que se presentarán con computadoras portátiles a domicilio para robar información.

Antecedente

En 2025 circuló en Uruguay bajo el supuesto “aviso de alta seguridad” emitido por el Ministerio del Interior, pero esa cartera no había emitido alerta alguna. El mismo mensaje cambia el nombre del ministerio y algunos términos según el país en el que circula.

En todos los casos, los supuestos funcionarios públicos acudirían a verificar documentación de las personas de cara “al próximo censo”.