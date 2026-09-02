Es falso que el agresor de la Facultad de Medicina es militante del Partido Socialista

El joven detenido por el ataque a una estudiante no tiene una militancia socialista acreditada. La fotografía utilizada para sostener esa afirmación fue tomada de sus redes sociales y editada con inteligencia artificial.

Una publicación de la cuenta de X @ElInformante_10 presenta al joven detenido por el ataque a una estudiante de la Facultad de Medicina como un supuesto militante del Partido Socialista (PS). Para respaldar esa afirmación, el posteo utiliza una fotografía en la que aparece el agresor junto a un elemento gráfico del partido. Sin embargo, la imagen fue manipulada digitalmente y no existe evidencia que permita afirmar que el joven sea militante del PS.

El ataque ocurrió este martes en el edificio anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), ubicado en la calle José L Terra. Un estudiante de 19 años, identificado como F.L., ingresó a un salón y atacó con un cuchillo a una compañera de la misma edad, quien sufrió varias heridas en su rostro. El caso es investigado por la Fiscalía bajo la hipótesis de tentativa de femicidio.

Después del ataque comenzaron a circular en redes sociales fotografías del joven agresor. Una de ellas corresponde a una imagen que el propio invplucrado había utilizado en su perfil de Instagram, en la que aparece junto al diputado Gustavo Salle, dirigente de Identidad Soberana. No obstante, la existencia de esa imagen no permite, por sí sola, establecer una relación política, personal o de militancia entre ambos.

La fotografía fue posteriormente difundida en una versión modificada, y en lugar de la imagen de Salle que aparece en la fotografía original se incorporó el escudo del Partido Socialista. En menos de 24 horas, el posteo original superó las 150.000 visualizaciones solamente en X.

El Informante es una cuenta alternativa asociada al abogado Fabrizio Bacigalupo, quien ya fuera procesado en dos ocasiones, la segunda con pena de prisión, por difamación e incitación al odio contra al menos 16 mujeres. Hace pocos meses, el perfil fue bloqueado por la propia plataforma ante las denuncias de otros usuarios, pero fue reabierto en julio con otro nombre de usuario.

La circulación de la fotografía manipulada se produjo luego de que la diputada frenteamplista Inés Cortés afirmara en X que el agresor era un “seguidor activo” de un diputado que “cuestiona diariamente la existencia de la violencia basada en género”.

Mucho menos existe, a partir de la evidencia disponible, fundamento para afirmar que Lamaita sea militante del Partido Socialista. El secretario general del PS, Pablo Oribe, informó a la diaria Verifica que el agresor no es afiliado a ese sector ni existen registros previos. Asimismo, consideró “penoso” que “se haga este tipo de usos con un hecho tan dramático”.

El ataque y los antecedentes conocidos

Más allá de las versiones políticas que comenzaron a circular en redes sociales, la investigación sobre el ataque continúa. Lamaita fue detenido luego de agredir a la estudiante y actualmente permanece bajo atención psiquiátrica, por lo que todavía no pudo declarar ante la Fiscalía, aunque el caso ya está siendo investigado como una tentativa de femicidio.

Excompañeros del joven también difundieron un comunicado en el que relataron distintos episodios de violencia y acoso que, según sostienen, habían ocurrido durante su etapa liceal. El senador nacionalista Sebastián da Silva anunció un pedido de informes para conocer si las autoridades educativas habían recibido denuncias y qué medidas habían adoptado.

La Udelar, por su parte, expresó su “conmoción y solidaridad” con la estudiante agredida y su familia y llamó a manejar la información sobre el caso con responsabilidad, así como evitar la espectacularización y la revictimización. Asimismo, la Comisión Abierta de Equidad de Género de esa institución convocó a una actividad abierta en la sala Maggiolo, con la presencia de la mayoría de las autoridades universitarias, para tratar el caso concreto y discutir sobre las acciones a tomar.