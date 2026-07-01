“Sin presupuesto no hay cuidado ambiental”: trabajadores del Ministerio de Ambiente están alertas ante recortes presupuestales

La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente advierte que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas impone “reducción de recursos” y “limita la capacidad del organismo para desarrollar adecuadamente sus funciones”.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento este martes. En la tarde de este miércoles, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) emitió un comunicado, al que accedió la diaria, donde resuelven declararse en “preconflicto y asamblea permanente” tras recortes presupuestales.

“En primer lugar, queremos dejar en claro que nuestra posición no implica cuestionar el fortalecimiento de áreas especialmente sensibles para la sociedad, como la infancia, la educación, la seguridad o la atención a las personas en situación de calle. Como colectivo de trabajadoras y trabajadores, comprendemos la importancia de destinar recursos a estas políticas públicas, fundamentales para el bienestar de la población y la construcción de una sociedad más justa”, señala Atrama.

Sin embargo, también pone sobre la mesa que el fortalecimiento de estas áreas “no debe realizarse en detrimento de otras políticas igualmente esenciales”. Apunta que la protección del ambiente “está estrechamente vinculada con la salud, el acceso al agua de calidad, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de toda la población, tanto presente como futura”. Recuerda que la cartera ambiental es de las que tienen menor asignación presupuestal del Estado y se suma que, “por tratarse de una institución relativamente reciente, aún se encuentra en proceso de consolidación de su estructura organizativa y de provisión de cargos imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos”.

“La reducción de recursos prevista en la Rendición de Cuentas afecta de manera desproporcionada a un ministerio joven, de dimensiones reducidas y con importantes necesidades de fortalecimiento institucional”, esgrime en la misiva. Declara que “la disminución de vacantes y de posibilidades de incorporación de personal limita la capacidad del organismo para desarrollar adecuadamente sus funciones y responder a las crecientes demandas que enfrenta en materia de gestión, fiscalización, evaluación ambiental y protección de los recursos naturales”. “La insuficiencia de recursos no solo debilita las políticas ambientales, sino que también profundiza las dificultades laborales que enfrenta el funcionariado, comprometiendo las condiciones necesarias para brindar un servicio público eficiente y de calidad”, lamenta.

Atrama sostiene que “el desarrollo social, la sostenibilidad económica y la protección del ambiente no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias e indispensables para el desarrollo sostenible del país y el cuidado de la vida”. Por esta razón, manifiesta su “preocupación ante los recortes presupuestales propuestos” y pide que se otorguen al Ministerio de Ambiente “los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir eficazmente con su misión en beneficio de toda la sociedad”. Los trabajadores y trabajadoras finalizan con un mensaje en el que afirman que “sin presupuesto, no hay cuidado ambiental”.