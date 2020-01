Aplauso para la menta

En tiempos antiguos muchos herbales eran considerados las especias del pueblo, es decir, de aquellas personas de bajos recursos que no tenían acceso a otra cosa. No obstante, gracias a sus cualidades, una hierba logró codearse con el costoso mundo de las especias y hacerse un lugar entre los platillos más famosos. Hablamos de la menta, planta aromática que expresa su perfume tanto al tacto como fresca y en cocción. Sus variedades son múltiples: aspecto, sabor o aroma pueden diferir según su lugar de producción e incluso según sean silvestres o no.

A lo largo de las conquistas, el imperio otomano introdujo esta hierba en las distintas cocinas y campos donde estaba ocupando. Una tradición que no se ha perdido en el mundo árabe y mediterráneo es el consumo de té de menta o, en todo caso, de té ceylán con hojas de menta frescas.

Los familiares de la menta en América hicieron su propio camino y si bien algunas plantas derivadas no se denominan igual, son muy similares y sirven tanto para infusiones como para cocinar.

La menta se ha utilizado en infusiones refrescantes de forma medicinal mientras que en la cocina es parte de muchas salsas, bebidas alcohólicas y preparaciones con carnes.

Se puede aplicar fresca o secarla en forma de ramillete para tenerla disponible en otra estación. Cocinas como la árabe, la india y la asiática las utilizan para suavizar carnes fuertes o platos picantes.

En Uruguay lo más común es encontrar postres, licores, infusiones, golosinas y se la usa en algunas carnes a la parrilla, como el cordero. Es tradicional, además, la preparación de salmueras a base de ajo, ají, perejil, hojas de menta, sal gruesa y limón para aderezar carne roja a las brasas.

Para usarla fresca

En hojas para colocar en un sándwich con carne de cerdo picante junto con lechuga y otros vegetales.

En hojas también se pueden combinar en rolls con hojas de lechuga y relleno de carne de cerdo o pollo estilo tailandés.

En una ensalada de cuscús con tomate, pepino, cebolla de verdeo y aceite de oliva.

En un agua saborizada o infusión caliente.

Para usar seca

En relleno de carne picada para empanadas, albóndigas o shish kebab.

En infusión caliente o almíbar para salsas.

Para confitar frutas.

En adobos o marinadas para carnes.

Aderezo de yogur y menta

Ingredientes | 250 cc de yogur griego natural o yogur natural sin azúcar (la diferencia es la consistencia firme del griego). 1 pepino mediano. 1 diente de ajo. 1 cucharadita de menta seca. 1/2 limón.

Procedimiento | Colocamos el yogur en un bol y reservamos. Vamos a pelar el pepino y rallar sólo la parte más carnosa, sin las semillas; reservamos en un colador para que escurra el agua. Tomamos el diente de ajo y aplastamos para luego cortar hasta lograr una pasta. Le agregaremos unas gotas de limón y la menta. Generamos una pasta con todos los ingredientes y colocamos en el yogur. Mezclamos bien los ingredientes y sumamos el pepino. Podemos decorar con hojas de menta fresca, si tenemos, o espolvorear unas secas junto con un chorro de aceite de oliva.

Esta es la versión de salsa griega que se utiliza en varias preparaciones, recomendamos usarla no sólo en ensaladas; también puede acompañar carne asada, pan de pita con shish kebab, pollo asado o como un simple dip para una picada.

