En las sedes de Sinergia los proyectos siguen rodando, pero bajaron la premura por razones de pandemia. Sin embargo, la alimentación tiene un corte transversal en toda la organización, explica Florencia Curcio, codirectora de esa área. Así avanzan dos proyectos de este año: un patio abierto por donde se accederá a una huerta en la azotea de Sinergia Design, que además de servir a fines educativos podrá alimentar parte del local del mercado orgánico que se montará sobre la entrada por la calle Colonia. De momento, según adelantaron, se está armando una plataforma e-commerce para iniciar el mercado de modo virtual y esperan que la reanudación de la actividad normal permita eventualmente inaugurar ese espacio.

Lo cierto es que desde el año pasado la empresa está virando para formar parte de lo que se denominan “empresas B”. “A su vez, es una empresa que tiene alojadas un montón de empresas, y la idea de Sinergia es dar una coherencia a lo que pasa en todas las sedes”, avanza Curcio, quien hasta ahora venía coordinando el Kitchen Studio, un espacio abocado, entre otras cosas, a cursos y talleres. El alcance de su trabajo se amplió para que toda la parte gastronómica siga un hilo conductor. “De a poco vamos a revisar todas las interacciones gastronómicas de Sinergia en sus distintos locales y espacios, y vamos a apuntalarlas en una propuesta de estilo de vida saludable; que las acciones y los objetivos que se persigan contemplen desde el bienestar de los empleados, y que lo que se haga tenga un impacto sociocultural positivo o que por lo menos no atente contra el medio ambiente. Que las cosas que sucedan ahí no persigan solamente un lucro. Cualquier unidad de negocios que se genere en Sinergia tiene que contemplar esos aspectos”.

La línea es unificar criterios, del modo en como lo venían haciendo, trabajando con orgánicos, en identidad gastronómica, en promoción de las economías regionales, tratando de conocer a los productores. “Los mismos valores que se intentan transmitir por medio de los talleres, extenderlos a toda la experiencia”, aclara Curcio, en consonancia con los esfuerzos por generar una empresa consciente.

La idea era tener algo de esto funcionando a mediados del invierno, pero la cuarentena dirá. Se trabaja para montar un mercado, en alianza con la Red de Agroecología (Laura Rosano es parte del proyecto) y “armar una oferta linda, acercar productos buenos a la gente, entre ellos de mujeres rurales”.

“Allí hay muchas reuniones por día y tenemos que tener una plaza de comida para dar servicio, pero no es un mercado gastronómico, no es la intención. Una cosa tiene que dar soporte a lo otro”, dijo la cocinera y gestora. Están pensando en armar canastas, pero antes de eso es necesario asegurarse un volumen determinado, porque no quieren depender de remanentes. El mercado será de materias primas y algunos procesados y elementos afines que sean “útiles para consumir mejor”, desde bolsas para verduras hasta detergentes. También está en los planes generar a largo plazo una cocina de producción para abastecer con viandas saludables a todos los locales.

Brindis virtual

Para estrechar lazos con la comunidad enófila la Asociación Uruguaya de Sommeliers Profesionales tiene una estrategia que involucra a colegas y amantes del vino mediante talleres a través de la plataforma Zoom. Un maridaje a cargo del sommelier Marcos Uría tendrá lugar hoy a las 19:00. Para futuros brindis, dirigirse a [email protected]

Viaje sensorial

En junio el paseo es por las regiones de Bourgogne, Bordeaux, Patagonia y Marlborough, en un curso diseñado para calibrar los sentidos y saber qué esperar de cada vino. Consta de cuatro clases de dos horas, todos los sábados del mes a las 18:00, por Zoom. Incluye los cuatro vinos de la cata: Prosper Mafaux Santenay, Matua Sauvignon Blanc, Barda y Peyre Lebade, y las copas Riedel Vinum específicas de cada variedad a degustar. Para inscribirse: vinosdelmundo.uy.

Cazadores de hongos

El escritor, diseñador y, sobre todo, amante del reino fungi Alejandro Sequeira invita a participar del grupo Hongos en Uruguay en Facebook para compartir imágenes y dejar registro de avistamientos de la funga del país. “Como todo inicio, sé que iremos ajustando tiempos, dedicación y modo de intercambio. ¡Bienvenidos todos aquellos que disfrutan de la naturaleza, del patrimonio natural de Uruguay... y los hongos!”.

En la cocina con Mery

Este jueves a las 19:00 Mery Bernardi desafía a conocer su cocina y sumirse en un #cookingchallenge con todo incluido. “La cosa es así: dividimos a los asistentes en grupos, les damos recetas sorpresa y un tiempo determinado para que puedan realizar su mejor versión. Van a estar cocinando, formando grupo y compitiendo con gente desconocida”. La chef lo anticipa como “un Disney de adultos”. Para sumarse hay que seguir su cuenta @merybernardioficial en Instagram y comentar su foto arrobando a las dos personas que uno quiera de compañía. El sorteo es hoy a las 20:00.