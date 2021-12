No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Policía protagonista de video de abuso policial fue quien le disparó a Fiorella Buzeta en 2004

En abril de 2004, en el liceo 13 de la Curva de Maroñas, un adolescente, en aquel entonces de 13 años, llevó varias veces un arma de su hermano que era policía al centro de estudios. En más de una oportunidad, amenazó a varios de sus compañeros. “Arriba las manos, Fiorella. Contra la pared, soy la Policía”, fue una de las amenazas del adolescente a una de sus compañeras. Días después, disparó el arma y una bala impactó en la columna de Fiorella, que quedó paralítica.

Fiorella Buzeta es hoy edila del Frente Amplio y Marcos Chiappa es el policía de la Guardia Republicana que protagoniza un video de abuso policial que se hizo viral en marzo.

Operación Don Quijote: uno de los tres imputados es un empresario que dirige una agencia de viajes

Jorge Larrañaga, Jorge Díaz y Silvia Lovesio, este miércoles, en el Ministerio del Interior. Foto: Ernesto Ryan

La Fiscalía imputó en febrero a tres personas por un delito de trata de personas, en el marco de la Operación Don Quijote, que desbarató a una organización que operaba en Uruguay y España.

Entre los imputados hay un empresario responsable de una agencia de viajes, que organizaba la salida del país de las víctimas y fue señalado por las testigos protegidas del caso como quien recibía los giros desde España.

Muerte “dudosa” en el módulo 12 del Comcar: el reclamo de la familia de Marcelo Ayala

Marcelo Ayala. Foto aportada por la familia.

Marcelo Ayala tenía una patología psiquiátrica por la que era tratado desde los cinco años y una discapacidad mental por la que recibía una pensión desde los siete. Murió en mayo en el módulo 12 del exComcar en condiciones que aún no se aclararon. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, analizó los hechos y presentó al Parlamento un detallado informe preliminar, mientras que el caso también es investigado por la Fiscalía.

Gonzalo Moratorio denunció al integrante del Movimiento Antivacunas Fernando Vega y al conductor radial Esteban Queimada

Gonzalo Moratorio. (archivo, mayo de 2021) Foto: Pablo La Rosa, adhocFOTOS

El investigador de la Universidad de la República y del Institut Pasteur Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra uno de los conductores del Movimiento Antivacunas, Fernando Vega, por acusaciones realizadas en Twitter.

Santiago Moratorio, abogado y hermano del científico, dijo a la diaria que ante varias publicaciones injuriosas de Vega decidieron presentar la denuncia, pese a que el hombre se disculpó públicamente.

Subjefe de la custodia de Lacalle Pou fue denunciado por romper la cuarentena e ingresar sin autorización a un campo para cazar animales

(archivo, noviembre de 2020) Foto: Federico Gutiérrez

Jorge Amaro, subjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, fue denunciado por una mujer por una presunta violación a la propiedad privada: habría ingresado sin autorización a un campo a cazar. Una vez denunciado, se descubrió que Amaro debía estar en cuarentena por haber tenido contacto con una persona con covid-19. El hecho ocurrió en Lavalleja.

Para el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, la LUC es “una ley de corte político criminal”

Germán Aller.(archivo, noviembre de 2017). Foto: Andrés Cuenca

El abogado penalista y director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, conversó con la diaria sobre varios artículos del capítulo seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).

Encuentran a una persona privada de libertad en el Comcar secuestrada en el módulo 11 hace 60 días: estaba desnutrido y torturado

Persona privada de libertad secuestrada y torturada en el módulo 11 del Comcar. (Imagen con el fondo intervenido)

Un hombre de 28 años, primario en el sistema carcelario, estuvo 60 días secuestrado por otras personas privadas de libertad en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez. El hombre fue derivado a la policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para recibir asistencia. Tiene varios problemas de salud: anemia, desnutrición y una infección. Fuentes confirmaron a la diaria que el hombre era retenido y sometido por sus compañeros de celda. El líder de la celda se fue en libertad y ahí lo soltaron para que reciba asistencia, según fuentes, porque la celda contigua ejerció presión para que esto pase. Lo llevaron al centro de salud en carretilla.

Un instructor orinó sobre un oficial de la Guardia Republicana en un entrenamiento de especialización para los Pumas

Efectivos de los Pumas, en el Parque Batlle (archivo, noviembre de 2016) Foto: Federico Gutiérrez

Un policía de la Guardia Republicana fue orinado por un instructor del curso de especialización para trabajar en la unidad Pumas, que se dedica al patrullaje en moto en la calle. La instrucción para motonetistas tuvo lugar en el campo de entrenamiento de San José. Fuentes policiales dijeron a la diaria que el policía venía arrastrándose por el piso en un entrenamiento cuando el instructor comenzó a orinarlo. Luego del hecho, que fue hace unas tres semanas, abandonó el curso.

El policía que fue orinado es oficial ayudante, grado 5 de 10 de la Policía, mientras que el que lo orinó, de iniciales MP, es un cabo, que tiene grado 2. El cabo está dentro de la escala básica de la Policía, mientras que la víctima está en la categoría de oficiales. Esto implica que se incurrió en un acto denigratorio de un subalterno a un superior. El oficial presentó un informe a sus superiores denunciando los hechos.

Por denunciar delitos de corrupción, un suboficial de la Armada sólo ha recibido sanciones, indiferencia y deshonores

Roque Mendiola en Baygorria. Foto: Leonardo Haberkorn

En otro país, el suboficial de la Armada Roque Mendiola,sería un héroe. En Uruguay, no. Desde 2017 viene denunciando graves delitos dentro de la Armada, muchos de los cuales la Justicia ya ha demostrado verdaderos. Tres exintegrantes de la Marina están condenados como consecuencia de sus denuncias. Gracias a la insistencia de Mendiola fueron descubiertos groseros actos de corrupción y estafas dentro de la fuerza. Sin embargo, se reporta desde la oficina de la prefectura en Baygorria –un pueblo de apenas 160 habitantes-: “No hay bandera acá porque esto no es un destacamento. Es un sitio de castigo para mí. Figura como destacamento porque no pueden decir lo que ocurre realmente”, dice Mendiola.

Imágenes de una matanza impune: Fusilados y sobrevivientes de Soca

Fotografías inéditas y testimonios de quienes fueron marcados a fuego por uno de los actos más crueles de la dictadura.