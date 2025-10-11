El comienzo del alto el fuego en Gaza concita atención mundial no sólo porque implica el retorno de millones de desplazados palestinos, sino también por las múltiples interrogantes que abre sobre el destino de una población sometida y sobre los desafíos para los tribunales internacionales de justicia; falta mucho para una verdadera paz y conviene anotar que, tal como afirma el analista Ezequiel Kopel, no significa el fin de la ocupación israelí.

En Uruguay, la situación en Palestina atraviesa sensibilidades en la fuerza política mayoritaria, que fue una de las organizaciones convocantes a la extraordinaria marcha del jueves. El manejo de esas tendencias internas, que tienen profundas raíces históricas en la izquierda, y su compleja armonización con los mandatos del gobierno son el tema central de la entrevista de Natalia Uval con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio.

Donald Trump, principal cara del cese del fuego, había reclamado para sí el Nobel de la Paz hace unas semanas, pero el premio fue para la opositora venezolana María Corina Machado. ¿Fue sólo una cuestión de timing, o habrán pesado las violaciones a los derechos humanos que lleva adelante el gobierno estadounidense?.

