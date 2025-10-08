Después de haber registrado un incidente de ciberseguridad por el que el organismo tuvo que suspender la puesta en línea de todas sus plataformas, Ceibal anunció su vuelta.

“Las plataformas disponibles y los usuarios que puedan acceder a ellas se irán incrementando progresivamente”, anunció el organismo en un escueto comunicado, que no da detalles sobre el ataque informático registrado ni sus consecuencias.

Por su parte, la plataforma GURÍ, de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, fue restablecida este miércoles para las familias, que en el sistema pueden consultar las calificaciones de los estudiantes y otros avisos que realiza el centro educativo. La Administración Nacional de Educación Pública publicó este miércoles un comunicado de actualización del incidente, originalmente detectado el viernes, y aseguró que los equipos técnicos continúan trabajando para que vuelva a estar operativa para los docentes.

Durante estos días, el registro de asistencia en los jardines y escuelas públicas se está realizando de forma manual, ya que el pasaje de lista se realiza de forma electrónica a través de GURÍ.