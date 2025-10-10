La jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, extendió la prisión preventiva contra el exsenador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín por 180 días, luego de que este miércoles se presentara la acusación en contra de ambos por parte de la fiscal suplente de Delitos Sexuales de 3° Turno, María Isabel Ituhrralde.

En la audiencia, que tuvo lugar este jueves, Vargas retomó un argumentó que fue presentado por la fiscalía y la defensa de las víctimas, a cargo Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, y que estuvo vinculado a lo que ocurrió el 1° de octubre, cuando declaró el policía Federico Rodríguez como testigo, quien participó en la investigación ilegal de las víctimas, conocida como “la trama”, y denunció haber recibido amenazas de muerte relacionadas con el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco . Al finalizar la audiencia, Penadés se acercó a Rodríguez, lo agarró del brazo y le dijo: “Un gusto. Nos vemos”.

Vargas señaló que se trató de la primera vez que Penadés estuvo en contacto con un testigo, porque todas las declaraciones que se hicieron fueron anticipadas y, por lo tanto, con protección. “En la última audiencia usted se paró, yo lo vi, vino muy rápido caminando y lo agarró del brazo al testigo [...] . Yo salí de esta audiencia muy preocupada, le dije al testigo que se fuera por el ascensor interno del juzgado y fuimos con la funcionaria y los actuarios a ver si eso había quedado grabado. Efectivamente quedó grabado. No sé si eso llega a tipificar una amenaza o delito, no me corresponde a mi tipificarlo, no obstante ello, fue un acto de intimidación”, señaló.

La jueza señaló que el testigo quedó “blanco” y señaló la Policía flexibilizó el protocolo de actuación en relación a Penadés. Por ejemplo, mencionó que le ha comprado sánguches a los Policías en las audiencias y que incluso se ha acercado a saludarla y eso no corresponde. La última vez, agregó, le dijo “cuídese”. “Cuidese puede ser una expresión de cuidarse. Esas cosas no pueden suceder, más allá de que sea una persona muy educada”, precisó.

Vargas señaló que entiende que Penadés tendría que estar en prisión domiciliaria. De hecho, en febrero la jueza dispuso que Penadés fuera recluido en su casa, pero luego el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión y, desde entonces, la jueza ha mantenido la prisión preventiva como medida cautelar en reiteradas oportunidades. “Con ese dato [el comentario a Rodríguez], que lo vi yo, qué tengo que pensar si lo mando a su casa. ¿Le va a dar comida a la policía, lo van a dejar salir?”, cuestionó.

El amigo de Penadés que hacía giros a Mauvezín

Además de la interacción con Rodríguez, que motivó a que el expolicía presentara una denuncia por el hecho, Ithurralde consideró que continúan los riesgos procesales y putnualizó que aumentaron en los últimos meses.

En ese marco, la fiscal señaló que hubo una declaración de un testigo, amigo de Penadés y de una ex pareja de él, que le hacía giros de montos “muy elevados” a Mauvezín, a pedido del exsenador nacionalista. La fiscal señaló que el testigo es socio de una red de cobranza, tenía acceso a dinero y argumentó ante la fiscalía que le realizó giros durante la pandemia y hasta 2022 sin conocer a Mauvezín.

“¿Qué significa para nosotros? Que existe un vínculo entre Penadés y Mauvezín. La explicación que hace de por qué le hace giros es por beneficencia, aparentemente, en la pandemia. Es llamativo”, afirmó. La fiscal agregó que el socio de la casa de cambios y amigo de Penadés tenía cinco o seis grupos de WhatsApp con Penadés y “todos estaban vinculados a cenas”, muchas de ellas en Punta del Este.

También remarcó que los giros de este hombre a Mauvezín son de la fecha en la que se cometieron los delitos. De hecho, se apuntó que en las escuchas al profesor de historia se registró que “estaba muy preocupado por sus giros”. Los giros del hombre al frente de la casa de cambio fueron “muchísimos” y la fiscal mencionó uno por 30.000 pesos, en marzo de 2022.

En cuanto a Mauvezín, Ithurralde señaló que el Departamento de Investigación de Delitos Especiales del Ministerio del Interior elaboró un informe, en el que relevó los perfiles de las personas que recibieron giros de Mauvezín. “Son giros de aproximadamente 500 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos y son decenas de personas”, apuntó y agregó que el informe muestra que son “chicos de joven edad”, de 18, 19 y 20 años.

La fiscalía le tomó declaración a uno de ellos, que tenía 20 años en su momento, y contó que Mauvezín lo “contactó por redes sociales, sin conocerlo, y le pidió si le mandaba fotos íntimas a cambio de dinero [...]. Como él necesitaba económicamente ese dinero, aceptó mandarle fotos íntimas a cambio de dinero”, señaló. El testigo declaró que Mauvezín le ocreció “tener relaciones sexuales con personas mayores y le aseguró que podía ganar mucho más dinero”, pero no aceptó.

La fiscal argumentó que las nuevas evidencias confirman el vínculo que existía entre Mauvezín y Penadés y aumentan el riesgo procesal. “Mauvezín captaba chicos, tenemos giros de Abitab, y un informe de Dide. Eran decenas de chicos”, afirmó.

La defensa de Penadés, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robato, y la de Mauvezín, liderada por Rossana Gavazzo, se opusieron a la solicitud de la fiscal y a los argumentos esgrimidos. Gavazzo señaló que no se presentaron pruebas específicas y que la fiscalía, durante la investigación, pretendió “igualar a Mauvezín con Penadés” y consideró que “no es así”. “Penades es un exsenador, Mauvezín es un profesor de historia. Realizan actividades totalmente distintas, tienen familias distintas y han tenido realidades distintas”.

Sobre el testigo que es dueño de un cambio, Gavazzo precisó que le “hacía transferencias a él como a tantas personas” y eran acciones “propias de su actividad”. “Me parece que es muy liviano ese argumento de la fiscalía”, apuntó y agregó que los giros eran antes de 2022 y en tiempos de pandemia.