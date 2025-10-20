Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, fue electo este domingo presidente de Bolivia. El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) consiguió ganarle en el balotaje a Jorge Tuto Quiroga, líder de la coalición derechista Libre. Paz obtuvo el 54,49% de los votos contra el 45,51% de Quiroga. Esta segunda vuelta estuvo marcada por la ausencia de un candidato de izquierda, que gobernó por décadas, y por la crisis económica que afecta al país. Paz dijo en su discurso, tras la victoria, que extendía la mano “para gobernar” a los demás partidos. “Este no es un problema ideológico, porque los bolivianos sabemos que la ideología no da de comer”, agregó.

En el plano local, tras encuentros por separado entre representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con delegados de la empresa belga Katoen Natie y del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), y una llamada del titular del MTSS, Juan Castillo, al Supra, este domingo los trabajadores definieron suspender las medidas adoptadas en el puerto y esperar a una reunión tripartita que será este lunes a primera hora de la mañana. El conflicto se desencadenó por la instalación del software Navis N4, que para el sindicato generará el aumento de la productividad en la Terminal Cuenca del Plata y, como consecuencia, afectará los puestos de trabajo.

La política partidaria tuvo dos actividades importantes este fin de semana. El sexto Congreso Nacional de la Vertiente Artiguista (VA) discutió el documento “El Frente Amplio [FA] llegó al gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente”, que, entre otros temas, hace un balance de los primeros meses del gobierno de Yamandú Orsi y de la “herencia más que descolorida” que recibió. En perspectiva, la VA advierte que “todo indica” que en las próximas instancias electorales “la coalición competirá en los 19 departamentos” y que el expresidente Luis Lacalle Pou será candidato, por lo que el FA deberá “pensar muy bien cómo será el esquema de campaña política y electoral”. Además, el sector confirmó su respaldo a la candidatura de Fernando Pereira para volver a ocupar la presidencia del FA desde 2026.

En tanto, el Partido Nacional empezó el sábado, en el Club Unión de Fray Bentos (Río Negro), la “Gira de análisis, autocrítica y oportunidades de mejora”, una serie de encuentros regionales para analizar la derrota electoral de 2024 en el balotaje y generar insumos de cara a la campaña electoral de 2029. Con el estilo que lo caracteriza, el senador Sebastián da Silva dijo en la actividad que al FA no se le gana “en forma blanda”, sino, “sí y sólo sí, por derecha, en forma liberal y siendo revolucionario ideológicamente”.

