Después de una serie de idas y vueltas, la Cámara de Diputados aprobó finalmente el pedido de interpelación a la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. La moción presentada, que sólo requería un tercio de los votos para aprobarse, recibió 47 votos a favor (de la oposición) y 48 en contra (del oficialismo). En el texto se argumenta que el pedido es por “la incompatibilidad de funciones” de Danza, que además de estar al frente del prestador público ejerce como médico consultante en tres mutualistas privadas.

El miembro interpelante será el único diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que tras la votación señaló que en “la flagrante violación de la Constitución y de la ley en que está incursa la designación del presidente de ASSE ha habido una voluntad de ocultamiento que involucra a la ministra de Salud Pública”. También adelantó que, “de no dilucidarse en el terreno parlamentario o de las decisiones del Poder Ejecutivo”, contemplarán la posibilidad de hacer denuncias ante organismos internacionales.

Desde las filas del Partido Nacional no escatimaron en las críticas. El diputado Pablo Abdala dijo que Danza “es un presidente de ASSE usurpador, porque está violando la Constitución de manera continua, desde que se levanta hasta que se acuesta, y mientras duerme también”, en tanto su compañero Juan Martín Rodríguez lo describió como un “ocupante de facto” del cargo. El artículo de la carta magna que está arriba de la mesa es el 200, que establece que los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”.

Por su parte, el diputado Alejandro Zavala, el único legislador del oficialismo que habló para fundamentar el voto, se refirió a la decisión como “la culminación de un proceso de escarnio público que ha sufrido” Danza, iniciado “por maniobras mediáticas, persecuciones y agravios”. En el Frente Amplio calculan que la interpelación podría realizarse recién el 27 de noviembre, porque Lustemberg tiene viajes programados por eventos relacionados a la política antitabaco de Uruguay.

El área de la salud pública aparece en otros titulares de esta edición. Por un lado, el MSP resolvió iniciar una investigación administrativa por las compras de ASSE al Círculo Católico en la administración pasada. Por otro, el prestador público sumarió a un funcionario de confianza del gobierno anterior tras divulgación de la foto de una mujer desnuda en un despacho.

