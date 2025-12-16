Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El directorio del Partido Nacional (PN) sesionó este lunes por última vez en el año y el tema principal fue el informe que hizo la mesa de la dirección blanca con los insumos recolectados en la gira de autocrítica iniciada hace varias semanas, que recorrió el país y que contó con la participación de más de 1.000 personas. Álvaro Delgado, presidente del PN y excandidato presidencial, dijo que la derrota del PN en 2024 “es multicausal, tiene que ver con temas de comunicación, demográficos, un partido que en realidad no pudo –porque el gobierno lo absorbió en gran medida– traccionar gran parte de la adhesión del gobierno”, y señaló que “hay que asumir las responsabilidades, que son varias”, y que él es “el primero de la fila”. Para Delgado importa “empezar a volver y volver mejor”, y que el objetivo de este proceso es “generar ilusión y esperanza y ser merecedores nuevamente de la confianza de la gente”.

Este lunes también hubo movilizaciones en diversos lugares del país convocadas por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, colectivo que juntó 21.000 firmas en contra de la exploración y posible explotación de hidrocarburos en el mar uruguayo. Las misivas fueron entregadas en el Ministerio de Ambiente, y en ese momento algunos activistas fueron recibidos por el titular de ese Ministerio, Edgardo Ortuño. El ministro había explicado en rueda de prensa que la prospección sísmica “fue resuelta en contratos firmados por Ancap con las empresas petroleras en 2022, 2023 y 2024 en la anterior administración”, y que “la prospección sísmica no es lo nuevo. Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto esta administración”. Ortuño detalló todos los controles y garantías que tendrá la eventual exploración, y señaló que el objetivo es saber si Uruguay tiene petróleo, algo en lo que gasta “entre 1.200 y 1.600 millones” anualmente. Si llegara a haber hidrocarburos, deberá haber “un gran diálogo nacional, de nuevo, con todos los partidos, pero con participación protagónica de la sociedad civil”, pero “lo primero es conocer si tenemos esta riqueza”, sostuvo.

Los organizadores de la recolección de firmas presentaron un recurso ante la Justicia para anular los contratos de prospección, y señalan: “Buscar combustibles fósiles es una insensatez en este momento de crisis ecológica y climática, más para un país como Uruguay, que es un ejemplo a nivel de su matriz energética y que ha demostrado que la transición es posible”.

Siguiendo con política nacional, este martes será interpelado por la oposición el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública que afirmó que no había incompatibilidades entre la actividad privada y la función pública en el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE.

También, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley en el que se plantea la creación de una “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más”, con el objetivo de “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas” del pasado reciente, en el que propone otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 75 años condenados por crímenes de la dictadura.

Hasta mañana.