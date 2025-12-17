Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El lunes el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia presentó un informe sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, que relevó la experiencia de operadores que trabajan con esa población. Se destacan entre las conclusiones de los datos obtenidos que “lo digital dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una dimensión estructural”, que la captación en menores de 12 años se hace a través de los chats de los videojuegos en línea como Free Fire y Roblox, y en adolescentes de 12 a 18 años se da en el contacto en redes sociales, y que si bien 79% de los casos son denunciados, sólo 65% son investigados y 18,5% culminan con una condena.

En el Partido Nacional, el informe elaborado por el excandidato presidencial Álvaro Delgado y tres secretarios de la mesa del directorio blanco para explicar la derrota electoral de 2024 dejó satisfechos a algunos y desconformes a otros, en particular al senador Sergio Botana, que fustigó las conclusiones del documento: “No es un problema de lo que hacemos, sino de lo que estamos siendo: un partido costero, de dirigentes costeros que hablan en lenguaje costero”, señaló el exintendente arachán. En cambio, para la senadora Graciela Bianchi, “el proceso ya está terminado”, y no hay que “seguir dando vueltas sobre cosas de las que ya tenemos conformidad de respuestas”.

En la otra vereda, ayer, los senadores del Frente Amplio (FA) recibieron al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, entre otros referentes, para hacer un balance del año legislativo y tratar la eventual inconstitucionalidad cometida por el senador colorado Andrés Ojeda actuando como abogado. Según explicó Blanca Rodríguez, el FA decidió postergar el tema a febrero, y dijo que siguen “esperando informes jurídicos; el tema no está cerrado” para el FA.

Para cerrar la ya cerrada actividad parlamentaria de 2025, durante nueve horas se desarrolló la última interpelación del año. En la Cámara de Diputados, el nacionalista Pablo Abdala interpeló al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el caso del presidente de la ASSE, Álvaro Danza. Tras el largo debate, ninguna de las mociones presentadas alcanzó las mayorías: ni la de los partidos de la coalición, que pidieron la remoción de la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, ni la del FA declarando “satisfactorias” las explicaciones de Mahía ni la de Cabildo Abierto e Identidad Soberana impulsando la eliminación de la Junta.

