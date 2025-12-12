Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de días de cruces de opiniones y análisis de distintos abogados constitucionalistas, este jueves se conoció el informe de la División Jurídica del Poder Legislativo sobre la consulta realizada por el senador colorado Andrés Ojeda en cuanto a la compatibilidad de su cargo y el ejercicio como abogado defensor ante la Fiscalía. El documento, de 12 páginas, concluye que “ejercer tareas estrictamente profesionales ante servicios descentralizados, en particular la intervención como profesional abogado ejerciendo una defensa letrada técnica penal, no encuadraría dentro de las prohibiciones dispuestas por el artículo 124 de la Constitución”. Por lo tanto, sugiere que “no correspondería hacer cesar de forma inmediata al señor Andrés Ojeda en su calidad de senador de la República”.

“Doy por bueno que esto es el cierre del tema”, dijo Ojeda consultado por los medios luego de que se diera a conocer el informe. Unos minutos antes, en una conferencia de prensa acompañado por varios legisladores de la Coalición Republicana, el senador colorado contó que solicitó el informe el 28 de noviembre, “guardó silencio hasta que se resolviera allí” y “decidió deliberadamente no hacer pública la consulta” para que la División Jurídica del Parlamento “pudiera trabajar con tranquilidad, sin presión de ningún tipo”. También resaltó que la posición de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) fue “mucho mejor que la del oportunismo de Fernando Pereira”, presidente de esa fuerza política.

Consultado por la diaria, Pereira negó que el tema de fondo esté cerrado y dijo que “es la cámara [de Senadores] la que resuelve”. “Armar barullo para decir que un tema se terminó con la opinión de un senador, cuando la que tiene que laudar es una cámara, es, como mínimo, un acto un poco soberbio”, consideró. En esa línea, aseguró que desde el oficialismo seguirán actuando “con mucha prudencia” y adelantó que la Mesa Política del FA volverá a tratar el tema, mientras que los legisladores frenteamplistas lo analizarán al día siguiente.

Por otro lado, la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados aprobó este jueves casi por unanimidad el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley contra el Lavado de Activos, que ya obtuvo la media sanción del Senado en octubre. Se espera que la iniciativa se trate el miércoles 17 en el plenario de la cámara baja.

Fuera del capítulo parlamentario, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ratificó que introducir “nuevas iniciativas tributarias adicionales en este período de gobierno” no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo, en referencia a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad uruguaya con una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para mitigar la pobreza infantil. “Directamente no estamos de acuerdo”, apuntó el jerarca en el programa Fácil desviarse de radio Del Sol, por si quedaba alguna duda.

Además, les contamos todo sobre la serie documental Planeta prehistórico: la Era de Hielo, que Apple TV estrenó a fines de noviembre y que contó con el asesoramiento de dos paleontólogos uruguayos: Richard Fariña, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y Washington Jones, del Museo Nacional de Historia Natural.

Hasta el lunes.