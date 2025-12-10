Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este martes, con 82 votos en 99, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al presupuesto quinquenal que había introducido el Senado y, así, dio sanción definitiva al proyecto de ley que ingresó al Parlamento a fines de agosto. La iniciativa salió adelante con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA) y la mayoría del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado. Los votos en contra fueron de siete legisladores nacionalistas, siete colorados, los dos representantes de Identidad Soberana (IS) y el único diputado del Partido Independiente.

El encargado de abrir el debate en el plenario fue el diputado del FA Mariano Tucci, quien consideró que el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo “reafirma el compromiso del Estado con la justicia social, poniendo a la gente en el centro de la acción política, transformando las cosas simples en ejercicios metódicos y permanentes”. En tanto, el nacionalista Pablo Abdala dijo que su partido “está muy molesto” con el resultado de la votación en el Senado, instancia en la que el FA reincorporó algunos artículos que habían sido rechazados por la cámara baja, y consideró que en el oficialismo hubo “ausencia de lealtad política”. Por su parte, el colorado Gabriel Gurméndez dijo que el proyecto es “inconveniente” para Uruguay “en términos de sus consecuencias sobre la actividad económica y la sociedad en el mediano plazo”, mientras que Gustavo Salle, de IS, opinó que es “muy satisfactorio” pero “para la oligarquía”.

Mientras se terminaba de cerrar el presupuesto, el presidente Yamandú Orsi destacaba algunos logros de sus primeros nueve meses de gobierno en vivienda, salud, trabajo, educación y seguridad, entre otras cuestiones que esbozó en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. En ese mismo evento habló de sus recientes “tropiezos discursivos” y adelantó que si eso es “decir lo que piensa”, lo va a “seguir haciendo”.

Por otra parte, nuestra compañera Florencia Pagola profundizó en un dato del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que reportó que entre 2018 y 2022 hubo un descenso en la aceptación de la diversidad y la igualdad de género entre los estudiantes y, en entrevista con docentes y educadores sexuales, llegó a la conclusión de que, efectivamente, hablar sobre estos temas en el aula genera cada vez más resistencia, sobre todo en los adolescentes varones.

En la previa del Día Internacional de los Derechos Humanos, Serpaj presentó su informe anual en el que apunta que la sociedad uruguaya “se vio sacudida por casos terribles de violencia contra las infancias que dan cuenta de la persistencia y profundización de problemáticas estructurales como la violencia institucional, las condiciones inhumanas en lugares de encierro, la exposición de niñas, niños y adolescentes a vulneraciones severas y la nula respuesta estatal frente a la violencia basada en género”.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.