Bomberos lograron controlar un incendio de grandes dimensiones en la zona de Melilla que afectó a más de 60 hectáreas. El fuego se inició el viernes y se reavivó en la tarde de este sábado debido a las altas temperaturas y el viento.

Un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional colaboró en la extinción del fuego. Cerca de las 17.00, el incendio ya se encontraba controlado y los efectivos trabajaban en tareas de liquidación y enfriamiento, según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a la diaria.

El episodio no afectó viviendas y no se registraron heridos. Bomberos continuará trabajando para enfriar los puntos calientes de las zonas afectadas, y el domingo realizará una nueva evaluación del área.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) no pronostica lluvias ni descenso de las temperaturas para este sábado en el área metropolitana. Según el Índice Meteorológico de Incendios de Inumet, el sur del país presenta un riesgo “muy alto”, que disminuye hacia las localidades del norte, donde el riesgo es “bajo”.